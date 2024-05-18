'Нам нужно укомплектовать резервы': Зеленский сделал заявление о мобилизации и объяснил, чего боится Запад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке военных и наличии проблем с боевым духом Вооруженных сил Украины. По его словам, значительное количество бригад нуждается в доукомплектовании.

Об этом он сообщил в интервью агентству AFP, опубликованном в субботу, 18 мая. Зеленский также отметил, что Украина оказалась в абсурдной ситуации: страны Запада боятся поражения России в войне, но и не хотят, чтобы проиграла Украина.

"Нам нужно укомплектовать резервы. Это серьезное количество бригад, существующих бригад, которые, большое их количество, стоят пустыми. Это нужно сделать, чтобы у ребят была нормальная ротация. Тогда их боевой дух улучшится" – сообщил президент.

По его словам, Украина и ее западные союзники разделяют "одинаковые ценности", но часто имеют "разные взгляды", в частности, на то, как должно выглядеть завершение конфликта. Президент отметил, что Украина стремится к тому, чтобы война закончилась справедливым миром для нашего государства, тогда как Запад хочет просто завершения войны.

"Мы находимся в нелепой ситуации, когда Запад боится, что Россия проиграет войну. И он не хочет, чтобы Украина ее проиграла. Окончательная победа Украины приведет к поражению России. А окончательная победа России приведет к поражению Украины", – заявил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что наступательная операция российских оккупантов в Харьковской области может состоять из нескольких волн. Глава государства подчеркнул, что после первой волны атаки ситуация на этом участке фронта контролируется.

Напомним, старшие военные командиры НАТО уверены, что у российских оккупантов нет достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время аналитики уверены, что за счет активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.