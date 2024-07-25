"Нам приказали молча умирать": российские оккупанты в ярости от новшеств на войне в Украине

В то время, как российская пропаганда транслирует на весь мир, что "армия РФ непобедима", ее солдаты говорят об обратном. Свидетельства об огромных потерях оккупантов на территории Украины и о беспределе командования заполонили социальные сети. Подлила масла в огонь и Госдума, депутаты которой решили отобрать гаджеты у воюющих "освободителей", что последние восприняли как приказ умирать молча.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Режим заткнул рот

Как самую настоящую "зраду" восприняли в российских оккупационных войсках запрет на использование гаджетов во время службы в зоне "СВО". Таким образом путинский режим решил закрыть рот "освободителям", которые слишком много рассказывают о реальной ситуации на фронте.

В соответствии с принятыми поправками в закон, теперь использование смартфонов и планшетов оккупантами будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который светит 10 суток ареста.

Речь идет о нарушении запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы "электронные изделия, приборы и технические средства, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации", – сказано в законе.

Z-паблики еще на этапе внесения поправок в закон взорвались гневными комментариями, в которых "оторванным от реальности депутатам" высказывали, что последствия их решения будут убийственными для армии РФ, так как современная война без гаджетов невозможна.

"А люди, которые готовили эти поправки, понимают, как вообще происходят современные боевые действия? Где у людей карты, чем управляются беспилотники, как происходит наблюдение и все такое прочее?" – написал российский "военкор" Яремчук.

"Если прямо сегодня убрать с фронта все гаджеты на неделю, то у нас не будет глаз, то есть разведки, у нас не будет визуального контроля, который требуют командиры для открытия огня, а также необходимого для корректировки, у нас не будет карт и навигации", – заявил еще один Z-"военкор" Алехин.

Принятые поправки в закон, по признанию россиян, также ударят по их же артиллерии. "Не открою секрета, сказав, что сегодня 100% нашей артиллерии стреляет, используя программы, написанные специально под смартфоны и планшеты", – написал российский военный аналитик Шурыгин.

Помимо этого, будет парализована работа операторов БПЛА, снайперов, разведчиков оккупационных войск, которые не могут обойтись без гаджетов. Что уж говорить о том, что все боевые действия в РОВ координируются в мессенджерах, так как "нормальной связи за два с половиной года так и не наладили".

"Связь по рациям – в ж*пе. Связь – г*вно. Недаром соответствующие профильные должностные лица арестованы в этом году", – заявили оккупанты.

Также принятое решение грозит положить всю систему управления "СВО" на низовом уровне. "Она через мессенджеры идет, думаю, я не открыл военную тайну?" – злится российский "военкор" Стешин.

Российские оккупанты через одного пишут, что всем им теперь фактически "приказали умирать молча". А рассказать им действительно есть что.

Беспредел командиров и унижение после ранений

Российские оккупанты постоянно на фронте записывают видео, где рассказывают о преступлениях командования. Так сделали и мобилизованные, а также контрактники 1 мотострелкового полка в/ч 31135.

Россияне рассказали, что находятся на войне на территории Украины с января 2023 года без ротации и отпусков. Обмундирование и средства РЭБ во "второй армии в мире" им не выдают, есть проблема с медобеспечением, а также положенными выплатами – в том числе за боевые.

После подачи рапортов командованию о сложившейся ситуации полковник Аверьянов заявил "бунтовщикам", что никаких отпусков, выплат, медицины им не положено, а мнение солдат вообще никого не интересует.

А после того, как он сказал: "Ваша задача — проложить своим телом дорогу позади идущим", солдаты отказались идти в самоубийственный мясной штурм.

После этого их вывезли в другой населенный пункт Луганской области, где бросили всех в блиндаж и заперли в нем под охраной. Позже к ним "подселили" других отказников.

Тем временем большие потери российских оккупационных войск привели уже к тому, что что раненных "освободителей" вместо лечения снова отправляют на передовую.

Россиянин Иван Коврига из Находки записал видео, в котором рассказал, что в январе 2024 года он получил тяжелое ранение, из-за которого потерял центральное зрение. Несмотря на острую необходимость в медпомощи, оккупанта снова отправили на передовую. После этого в июне он получил новое ранение.

Однако в госпитале и после второго ранения "освободителя" отказались лечить (проводить операцию).

Много шума наделало и записанное еще одним российским оккупантом видео – на этот раз в украинском Волчанске. Военнослужащий рассказал, что с сослуживцами носит балаклавы, чтобы хоть немного приглушить невыносимый запах, и что мухи, слетающиеся на брошенные тела в неимоверном количестве, постоянно окружают живых.

Потери оккупантов, по его словам, очень серьезные. "Из трехсот я остался один. Пришло пополнение в количестве 30 человек и нас осталось уже десять", – заявил россиянин.

И такая ситуация – повсеместно. Теперь же за публикацию видео командование оккупантов может арестовывать "слишком умных" без суда и следствия. Что, конечно, и так уже происходило, но теперь "подвалы" и "ямы" фактически легализованы. Насколько все это скажется на желании некоторых россиян подписать контракт и отправиться на преступную войну – покажет время, однако в том, что принятые российскими депутатами поправки в закон стали еще одним гвоздем в крышку гроба армии РФ, не сомневается никто.