Пересекая границу Сумской и Курской областей, ВСУ раз раздвинули т.н. красные линии ментальности НАТО: руководители Альянса де-факто одобрили стратегию перенесения войны против Украины на территорию агрессора. Это чрезвычайно важный, даже переломный момент, и теперь вопрос, когда у Сил Обороны будут развязаны руки совсем.

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Ядерна валізка путіна вже не виглядає загрозою вселенських масштабів, образ демонічного диктатора прокисає на очах.

Погрози ядерного удару переслідували Захід, наче прокляття, всі ці роки. Кожна вібрація в напрямку кремля, — чи то санкції, чи то поставки нової зброї Україні — розглядалися під лупою "агресивної ескалації" Путіна і загрози ядерного удару. Демократичний світ застрягав у заторах дискусій щодо танків і літаків, що вже говорити про атаки на росію... Вивірений шантаж Кремля працював довгі роки. Сміливий наступ ЗСУ на Курщину вкотре розвіяв всі сумніви в тому, що "червоні лінії путіна – лише слова, а росія – не така сильна, як заведено було вважати", пише The Guardian.

"Україна має право захищати себе — і за потреби на російській території, як це зараз відбувається", — SPIEGEL.

"Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, гарно. Продовжуйте так само", — Американський сенатор-республіканець Ліндсі

Прорив кордону запевнив наших заляканих партнерів в очевидному: ядерні погрози — це лише частина інформаційно-психологічної операції бункерного, а не реальна стратегія РФ. Тим паче якщо над душею у путіна сидить старший брат з Китаю, в плани якого ядерна зима не входить.

Тепер дійсно слід розвʼязати руки ЗСУ: українські воїни вільні використовувати на території агресора Bradley, Leopard, HIMARS, але в чорний список заборон входять британські Storm Shadow, американські ATACMS, і на озброєнні досі немає Taurus. Схоже, це вже питання часу, але саме він — в особливому дефіциті.