Направят дополнительный персонал: Пентагон создает в Украине команду для мониторинга использования помощи США

Пентагон создает новую команду в Украине, ответственную за мониторинг американской помощи Киеву в сфере безопасности. Этот шаг был обусловлен растущими призывами со стороны республиканских законодателей об усилении контроля за использованием этих финансовых ресурсов.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на генерального инспектора Министерства обороны США. По информации гениспектора, высокопоставленный представитель США начал работать в Украине в конце августа и до конца сентября ожидается прибытие дополнительного персонала.

Эта команда будет базироваться в посольстве США в Киеве и будет заниматься мониторингом американской помощи, общий объем которой с момента начала работы администрации Байдена превысил 43,7 миллиарда долларов.

Как отметила спикер генерального инспектора Меган Рид, это будет первый случай, когда сотрудники инспекции будут находиться в Украине со времен полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден вскоре примет окончательное решение о первой отправке ракет большой дальности ATACMS в Украину. Это важный шаг, рекомендованный государственным департаментом и министерством обороны США после нескольких месяцев запросов от Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, США с начала полномасштабной войны предоставили Украине $66,2 млрд помощи. С такой суммой Украина является безоговорочным лидером в списке получателей помощи от США. Кроме того, эта сумма – рекорд со времен Второй мировой войны и Плана Маршалла.

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