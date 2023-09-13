Госдеп и Пентагон рекомендовали Байдену передать Украине ракеты ATACMS – CNN

Президент США Джо Байден вскоре примет окончательное решение о первой отправке ракет большой дальности ATACMS в Украину. Это важный шаг, рекомендованный государственным департаментом и министерством обороны США после нескольких месяцев запросов от Киева.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на информацию собственных источников. По их словам, дискуссии об отправке тактических ракетных систем большой дальности существенно активизировались в последние недели.

Но, как говорят официальные лица, окончательного решения об отправке ракет еще не принято. При этом один из чиновников отметил, что "сейчас вероятность того, что это произойдет, гораздо выше, чем раньше".

Официальные лица США неохотно отправляли управляемые ракеты класса "земля-земля" большой дальности из-за опасений эскалации, поскольку они потенциально могут быть выпущены по территории самой России. Однако это беспокойство в значительной степени утихло, поскольку Украина продемонстрировала, что она не использует другое оружие, предоставленное США, для ударов на территории внутри России.

Украина наносила удары внутри России, но они проводились с использованием отечественных дронов и вооружения, что позволило Киеву выполнить свое обязательство.

В настоящее время максимальная дальность применения американского оружия по Украине составляет около 150 км, с учетом бомб малого диаметра наземного базирования.

ATACMS, дальность действия которой составляет около 300 км, позволит украинским военным поражать цели в два раза дальше – даже дальше, чем предоставленные Великобританией ракеты Storm Shadow большой дальности. Ракеты ATACMS запускаются из ракетных установок HIMARS — того же типа, который запускает ракеты системы управляемого залпового огня (GMLRS), которую Украина уже использует.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что планирует еще раз поговорить с Байденом по этому вопросу и что Украина надеется получить ATACMS "осенью".

Неясно, сколько из них США в конечном итоге предоставят, но представители Госдепартамента и Пентагона считают, что отправка ракет может помочь Украине добиться успехов в ее продолжающемся контрнаступлении.

Накануне стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Это позволит Киеву нанести значительный ущерб российским захватчикам на оккупированной РФ территории.

В Министерстве обороны США отреагировали на сообщение американских СМИ о том, что Белый дом якобы уже близок к решению о передаче украинской армии ракет большой дальности ATACMS. В ведомстве заявили, что в данный момент нет новой информации об этом.

8 сентября издание ABC News также сообщило, что решение о передаче ВСУ ATACMS якобы уже "на столе" в Белом доме. Журналисты заявили, что США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем первоначально предполагалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Германии Анналена Бербок косвенно высказалась в поддержку передачи Украине крылатых ракет Taurus. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

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