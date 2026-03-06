Наработки есть: Украина работает над созданием новейшего ракетного вооружения

В Украине продолжается работа над созданием новейшего ракетного вооружения. Сейчас соответствующие разработки находятся на этапе технического производства и доработки.

Об этом рассказал начальник Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины, полковник Виталий Добрянский, передает "Укринформ". В то же время по его словам, о завершающей стадии проекта пока не сообщается.

"Наработки, безусловно, есть, но они не имеют разрешения к широкому распространению", – пояснил он.

Детали пока держат в секрете

Отвечая на вопрос о возможности замены отдельных систем отечественными разработками, полковник сообщил, что такие работы уже ведутся, подчеркнув, что военно-технический потенциал Украины активно привлечен к конструкторским работам по созданию новейшего ракетного вооружения.

"На сегодня перспектива применения есть, конечного срока я вам не скажу", – заявил Добрянский.

Он добавил, что сейчас уже есть ряд разработок, которые находятся на определенном этапе технической готовности. В то же время детали по этим проектам не раскрываются из соображений безопасности.

Стоит отметить, что Украина уже применяет ряд ракет собственного производства для ударов по российским объектам. Ранее публичной информации об этом было немного, хотя данные о якобы применении украинских ракет часто появлялись в российских пабликах. По словам Владимира Зеленского, "Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", длинные "Нептуны", "Паляныцю", "Фламинго", а также "Сапсан".

Напомним, ранее в Великобритании отметили, что украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" мощнее и эффективнее, чем американские "Томагавки". Дальность полета "Фламинго" достигает 3000 км, что вдвое больше, чем у американского аналога, а полезная нагрузка ракеты также вдвое сильнее – более тонны взрывчатки.

Как писал OBOZ.UA, украинская компания Fire Point находится на финальной стадии создания линейки баллистических ракет FP-7 и FP-9. Заявляется, что это вооружение способно наносить удары по стратегическим объектам на значительном расстоянии, и достигать Москвы и Санкт-Петербурга. Кадры пусков ракеты показал конструктор Fire Point.

