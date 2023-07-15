'Народ другой встретили': пленный оккупант объяснил, почему армии РФ не удалось взять Киев за 'три дня'. Видео

Пленный российский оккупант объяснил, почему, по его мнению, армия РФ не смогла "взять Киев за три дня". По его словам, захватчики в Украине столкнулись с совершенно другим народом, готовым отважно защищать свою родину.

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Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту-блогеру Дмитрию Карпенко. В разговоре с пленным журналист спросил его мнения насчет того, почему "вторая армия мира" не смогла реализовать план президента РФ Владимир Путина о быстром захвате украинской столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Потому что народ другой встретили, вот и все. С духом, с любовью к родине", – ответил пленный.

Карпенко также задал вопрос захватчику о том, можно ли победить с такой мотивацией, как у оккупационных войск РФ, на что тот ответил, что "сейчас вообще не видит мотивации" в рядах российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пленный оккупант пожаловался на порядки в оккупационной армии РФ. Он признался, что мечтал стать военным, но, оказавшись в Украине, понял, что ему не хочется умирать в 20 лет "непонятно за что".

– Пленные российские военные рассказали, что кадыровцев из отряда "Ахмат" используют как заградительные отряды. Они экипированы лучше остальных, но в случае опасности бегут быстрее всех.

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