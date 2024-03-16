'Нас было всего четверо': защитник Украины с позывным 'Коциком' рассказал, как удалось захватить в плен группу окупантов. Фото

Украинский воин Ростислав с позывным "Коцик" рассказал, как во время одного из штурмов его группе удалось захватить в плен сразу шестерых оккупантов. Военный утверждает, что во время таких штурмов важно иметь крепкий характер и быть уверенным в своих собратьях.

Как пишут в Генеральном штабе ВСУ, еще год назад 29-летний Ростислав, никогда не державший в руках оружия, мог сказать, что нерожденный для войны. Однако сейчас боец выполняет одну из самых сложных задач на фронте в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины.

Воин одним из первых заходит на вражеские позиции, первым освобождает нашу землю от оккупанта.

"Я всегда хотел штурмовать, поэтому, когда появилась потребность в штурмовиках – вызвался сразу", – рассказывает Коцик.

Так, во время одного из боев, штурмовая группа "Коцика", состоявшая лишь из четырех бойцов, тихо обошла оккупантов с флангов и зажала их на позиции. Российским военным предложили сдаться и они согласились.

"Нас было всего четверо, — вспоминает тот штурм "Коцик". — Тихо обошли оккупантов с флангов и зажали на позиции. Предложили сдаться — те и подняли руки. В итоге — взяли шестерых пленных", – рассказал воин.

В результате обменный фонд ВСУ пополнился на 6 российских пленных, которых впоследствии обменяют на украинских защитников и находящихся в плену у оккупантов.

"Коцик" также рассказал, что самое важное при штурме – иметь крепкий характер и быть уверенным в своих собратьях, что те подстрахуют в случае опасности.

"Все бойцы нашей группы мне, как родные, как братья, – рассказывает штурмовик. – Я уверен, что меня всегда прикроют и вытащат. Это настоящее боевое братство", – говорит воин.

Ранее сообщалось, что бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили на Лиманском направлении российскую БМП. Отминусовала вражескую технику группа Vidar.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Национальной гвардии Украины остановили наступление войск РФ, которые "лобовыми" атаками пытались прорвать оборону наших позиций на юге. Во время боя защитники уничтожили часть бронемашин из двух колонн вражеской техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!