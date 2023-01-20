'Нас обманули': российский 'мобик' рассказал, как оказался в Украине

Один из мобилизованных солдатов армии РФ в телефонном разговоре рассказал, что их обманом вывозят на фронт вместо обещанной службы на территории России. Оккупанты чувствуют острый недостаток оружия.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Информационное сопротивление". Разговор российского солдата был перехвачен.

Вражеский военнослужащий, говоря по телефону, заявил, что "их войска систематически обстреливаются украинской артиллерией и танками, после такого артобстрела был уничтожен их штаб". Как говорится в источнике, захватчик находится на оккупированной части Харьковской области.

Кроме того, солдат армии РФ сказал, мобилизация в России продолжается, ведь каждый день в военкоматы приходят молодые парни.

"Мне это на руку, потому что я хочу уйти в отпуск. Нервы не выдерживают не только у меня, но и у сослуживцев", –– добавил он.

После военнослужащий заявил, что он своими глазами видел, как пьяный мобилизованный солдат перерезал горло своему "коллеге".

Важно отметить, что оккупант сказал, что он попал на фронт обманом – ему обещали, что он останется в России, но он оказался в одной из самых горячих точек.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты часто жалеют о своем решении пойти на войну. Так, после очередного перехвата разговора российского мобилизованного стало известно, что он крайне недоволен ситуацией на фронте – среди военнослужащих армии РФ многие не имеют нужных навыков, поэтому они получают ранения или погибают.

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