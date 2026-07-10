"Нас отделяет испытание двигателя": Штилерман сообщил, когда украинская баллистическая ракета FP-9 начнет поражать цели на территории России

Начало испытаний баллистических ракет FP-9 с нанесением ударов по России откладывает испытания твердотопливного двигателя. Как только инженеры компании увидят, что ракета соответствует всем заложенным параметрам, ее начнут применять для ударов по объектам на территории страны-агрессора.

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Об этом сообщил главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью Liga.net. Он надеется, что осенью ракеты уже начнут применяться для атак.

Когда будет атакована Москва

В ответ на вопрос журналиста Дмитрия Глебова о том, когда компания планирует начать поставки ракетным войскам ВСУ для нанесения ударов по оккупантам, тот заявил, что двигатель до сих пор остается проблемой.

"Нас там отделяет одно – испытания двигателя. Только как мы испытаем двигатель, начнем летные испытания", – сказал Штилерман.

Конструктор пояснил, что как только инженеры компании убедятся в соответствии ракеты всем заложенным исходным параметрам, её начнут применять для нанесения ударов по объектам на территории России.

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"Далее, как только мы увидим, что ракета управляемая и делает то, что ей задает алгоритм, начнём испытания на территории России. Всё", – отметил Штилерман и добавил, что, по его ожиданиям, ракеты FP-9 уже осенью начнут атаковать стратегическую и военную инфраструктуру врага на территории России.

Ожидается, что дальность полета ракеты FP-9 составит 855 км, скорость – 2200 м/с, боевая нагрузка – 800 кг, а высота полета – до 70 км. Запуск ракеты будет осуществляться с мобильной наземной платформы. При точности в 20 метров она сможет поражать крупные цели в глубоком тылу противника.

Испытания ракет продолжаются

Отметим, что FP-9 и другая ракета, FP-7, находятся на завершающем этапе испытаний, и, по словам Штилермана, ожидается, что все процедуры кодификации будут завершены уже в ближайшее время, после чего ракеты смогут официально поступить на вооружение.

"Надеемся, что в феврале мы завершим все испытания, необходимые для кодификации", — говорил он в интервью Deutsche Welle.

Формирование противобаллистической защиты ЕС

Параллельно с развитием ударных систем в компании Fire Point заявили о масштабных планах в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. В течение ближайших 2–3 лет компания планирует присоединиться к формированию европейского противобаллистического щита на базе открытой архитектуры, что должно гарантировать независимость программного обеспечения от отдельных производителей или государств.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Fire Point завершили разработку собственного турбореактивного двигателя для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Сейчас собирают первые 10 тестовых образцов, которые должны пройти испытания.

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