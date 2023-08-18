'Нас просто бросили': пленный оккупант рассказал о больших потерях армии РФ на Запорожье. Видео

Рядовой стрелок 136-й мотострелковой бригады 1-го батальона 1-й роты ВС РФ был захвачен в плен в ходе контрнаступательной операции ВСУ на Запорожском направлении. Во время допроса оккупант признался, что в боях командование бросало их, не было эвакуации даже для "200-х" или раненых.

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Кадры с места допроса опубликовал OBOZREVATEL. Захватчик крайне раздосадован, что пришел в Украину грабить и убивать, а вместо этого едва ли сам не превратился в "груз-200" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В нашем взводе было 17 человек, осталось десять. Мы несли большие потери. И главное, мне столько раз пацаны говорили, что даже мертвых наших не забирают. Одни кости валяются", – вспоминает пленный захватчик.

Сейчас он не имеет понятия, какова его дальнейшая судьба. Оккупант считает, что командиры не станут "заморачиваться", разыскивая его в списках военнопленных, а просто запишут в убитые или дезертиры

"О нас и во время службы никто не переживал. Медицины фактически нет, питание зависит от старшины... Ну что не сгниет, могут нам приготовить, а в целом за свой счет покупали еду", – рассказал российский солдат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России начал работать новый вид агитации на контрактную службу. Так, пленный оккупант рассказал, что после долгого запоя ему товарищи рассказали, как хорошо воевать по контракту, а тот, не долго думая, на другой же день подписал его.

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