'Нас засыпало стеклом': житель Одессы рассказал о вражеской атаке на город и ее последствиях. Фото и видео

В ночь на 4 сентября Одесса и область пережили очередную массированную атаку дронами-камикадзе. Воздушная тревога продолжалась около часа, над городом и его окрестностями раздавались взрывы.

По данным военных, силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако обломки вызвали пожары и повреждения инфраструктуры. Жители Одессы в комментарии СМИ рассказали о ночной атаке дронами.

Что известно о последствиях удара

В результате атаки погибших и пострадавших среди людей нет. Впрочем, сильно пострадали дома местных жителей, взрывной волной выбило окна и двери. Также повреждены несколько автомобилей, один из них выгорел почти полностью.

ГСЧС сообщила о возгорании в складском помещении и грузовом автомобиле. Более 40 спасателей, нацгвардейцев и добровольцев работали на месте, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать.

Несмотря на отсутствие жертв, жители города вспоминают эту ночь как одну из самых страшных. Один из очевидцев рассказал, что удар застал его семью дома.

"Да, тревога была, стреляли и потом пошло в пике. Все стрельнуло и нам сделали "кондиционер" везде: ни окон, ни дверей. Все живы, единственное что животные немножко пострадали. У них стресс. Мы котика под мышку взяли и на улицу, и не успели... нас засыпало стеклом. Ну живы, здоровы, кот приходит в себя. Все восстановим", - рассказал мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России днем в четверг, 4 сентября, атаковали Чернигов. В городе прогремели взрывы, вражеская ракета попала вблизи одного из блокпостов. Целью агрессора оказалась гуманитарная миссия, которая проводила работы по разминированию. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

