«Населённый пункт, которого нет»: военные показали кадры из разрушенного врагом Шандриголово. Фото

Украинские военные опубликовали первые фотографии из освобожденного Шандриголово в Донецкой области. Населенный пункт получил значительные повреждения в результате боевых действий и российской оккупации.

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За последние пять лет линия боевого столкновения проходила через Шандриголово четыре раза. Снимки опубликовала 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.

Шандриголове практически стерто с лица земли

По словам военных, за последние пять лет линия боевого столкновения четыре раза проходила через Шандриголове. Во время повторной оккупации россияне терроризировали местное население ещё до того, как вошли в населённый пункт.

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"Населённый пункт, которого нет", – так описали Шандриголове в 66 ОМБр.

Сейчас улицы села напоминают о тяжелых боях, которые велись вокруг него. На кадрах, обнародованных военными, видны разрушенные здания, сожженная техника и другие последствия боевых действий.

Первые фото после освобождения

Фотографии из освобожденного Шандриголового опубликовали бойцы 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго. На них можно увидеть разрушенные улицы населенного пункта и развалившиеся здания.

В бригаде отметили, что это "новый рассвет Шандриголового" – первая подборка кадров после возвращения населенного пункта под контроль Украины.

Шандриголово было освобождено в рамках наступательной операции "Вивальди", которую Силы обороны проводят в районе Лимана.

Напомним, потери российской армии в ходе операции "Вивальди" превысили ожидания. Украинские силы продолжают продвижение на Лиманском направлении, а попытки РФ контратаковать приводят к новым потерям.

Как писал OBOZ.UA, на Лиманском направлении украинские силы могут готовить операцию по обходу и блокированию Ямполя. По оценке Ивана Яковины, освобождение города может лишить Россию возможности окружить Славянск и Краматорск с севера.

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