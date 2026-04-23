'Наша армия не может защитить границы': российский пропагандист пожаловался на уязвимость РФ. Видео

Российский пропагандист Юрий Евич пожаловался на уязвимость их страны и неспособность защитить своих граждан. По его словам, население само вынуждено оборонять себя, ведь этого не может сделать государство.

Видео дня

Об этом Z-блогер рассказал в эфире российского канала. И признал, что ему такая ситуация не нравится.

На что жалуется пропагандист

Российский пропагандист в эфире поделились новыми достижениями "СВО", которые отражаются на их же гражданах. Он прямо говорит о последствиях преступной войны, которую развязала их страна. Теперь эти проблемы пожинают сами же россияне, чего российские пропагандисты уже не скрывают. Так, на пятом году полномасштабной войны выяснилось, что защитить свою же страну российские власти не могут, поэтому собственная оборона стала проблемами самого населения.

Евич в итоге добавил, что он "сочувствует" себе и другим, дошедшим до такой жизни.

"Наша армия не сможет адекватно защитить все наши границы. Задача обороны самих себя вынужденно становилась задачей населения. Я всем сочувствую, мне это не нравится", – пожаловался Z-блогер.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что российский пропагандист пожаловался, что вся территория РФ "простреливается". Прокремлевский пропагандист Михаил Ходаренок пожаловался на жизнь, которая наступила в России вследствие ведения их властями преступной войны против Украины. Он пожаловался, что в их стране уже тыла как такового нет, а вся территория простреливается.

Также мы сообщали о том, как еще один российский пропагандист Юрий Подоляка пожаловался на "постоянную атаку украинских дронов по их стране". По его словам, Россия не успевает ликвидировать последствия таких обстрелов и несет "очень большой экономический ущерб".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!