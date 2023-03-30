'Наша общая цель': президент Венгрии заявила, что РФ должна вывести войска из Украины, и заговорила о мирном плане

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ее страна осуждает агрессию России против Украины. Также глава государства заверила, что Венгрия выступают за территориальную целостность Украины.

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Более того, Новак призвала страну-агрессор РФ вывести свои войска с территории Украины. Об этом она заявила на пресс-конференции в Турции, сообщает издание HVG.

По ее словам, сейчас важно избегать эскалации конфликта и делать все для того, чтобы боевые действия прекратились. Новак добавила, что стороны должны сесть за стол переговоров и заявила, что для этого необходим мирный план, не предполагающий победу России.

Стоит отметить, что она не стала подробно рассказывать, что именно предполагают ее слова о мирном плане. В то же время Новак заявила, что РФ должна вывести свою оккупационную армию с территории Украины.

"Наша общая цель - чтобы Россия вывела свои войска с украинских территорий", – рассказала президент Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки Западом оружия Украине затягивают войну. Он назвал вооруженную агрессию России против Украины "войной между двумя славянскими странами", в которую Евросоюз не должен вмешиваться.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что призывы его страны к миру в Украине не означают согласия с тем, что Россия сохранит за собой оккупированную на данный момент территорию. В то же время он подчеркнул, что прекращение огня должно произойти немедленно.

К слову, Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС и НАТО якобы из-за "опасности" для школ на Закарпатье.

Отметим, в Венгрии заявили, что не будут арестовывать диктатора РФ Владимира Путина, если он приедет в страну. Власти в Будапеште считают, что выдача ордера на арест Путина якобы ведет к "дальнейшей эскалации".

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины странами ЕС. Там объяснили свою позицию "желанием мира". Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.