'Наша оценка очень проста': в ГУР рассказали, есть ли угроза для Украины от ЧВК 'Вагнер' в Беларуси

Главное управление разведки Минобороны Украины внимательно следит за деятельностью наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Сейчас прямой угрозы оттуда для нашего государства нет.

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Об этом в интервью на канале "Мы – Украина" сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что Украина готова к любому развитию событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Наша оценка очень проста: сегодня прямой угрозы нет, но мы готовы: отслеживаем все, что связано с так называемой ЧВК "Вагнер". Это мощный компонент, который принимал непосредственное участие в боевых действиях, он подготовлен", – отметил представитель ГУР.

Он выразил надежду, что наемники-террористы этой ЧВК больше не будут участвовать в боевых действиях против Украины, хотя украинская разведка рассматривает разные сценарии развития событий.

"Мы понимаем, где находится враг. Соответственно, ведем разведку. Вся необходимая информация – докладывается, делаются выводы и ответные действия для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу, если она будет расти", – добавил Скибицкий.

Он отметил, что путинская диктатура в РФ оказалась неспособна остановить восстание "вагнеровцев" с самого начала, ведь им удалось взять под контроль Ростов и двинуться на Москву.

"Это о многом говорит: сама система РФ – какой бы там ни был создан полицейский режим, контрразведывательный режим силовых структур, – она не была способна сразу остановить "Вагнер", – отметил Скибицкий.

Напомним: накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы рвутся в "поход" на Польшу. После боев на востоке Украины они якобы хотят устроить "экскурсию в Варшаву и Жешув". В то же время диктатор рассказал очередную басню об угрозе "расчленения Украины" и пообещал "поддержать" западное украинское население, если его "попросят".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Институте изучения войны отметили, что, несмотря на безумные потери в войне в Украине, ныне колонны ЧВК "Вагнер" одна за другой прибывают в Беларусь. Наемники могут открыть там еще одну базу – на Гомельщине, недалеко от границы республики с Украиной;

– в Беларуси стартовали совместные учения вооруженных сил страны и наемников ЧВК "Вагнер". Они проходят на полигоне "Брестский". В ГПСУ проанализировали ситуацию и сообщили, что на границе с РБ она остается контролируемой.