Украина начала наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, поскольку мир не остановил российскую агрессию против нашего государства. Однако некоторые страны призывают прекратить подобные действия, поскольку считают их эскалацией конфликта.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Он подчеркнул, что эти удары по российской инфраструктуре это ответ на политику геноцида РФ против украинского народа.

"У нас было много разных диалогов, моя позиция очень открыта. Нас бьют по электричеству, и никто не смог поставить Путина на место, чтобы он не превращал эту войну, или "СВО", как он сказал, в геноцид украинского народа. Оставлять людей без воды, электричества, это и есть геноцидная политика", – сказал президент.

Как отметил Зеленский, российского диктатора Путина никому не удалось остановить словами, поэтому Украина перешла к действиям.

"Тогда мы начали бить по его энергетике, чтобы он понял, что он делает. Не факт, что он поймет, но мы начали делать. И тогда все начали с нами говорить, что мы должны прекратить соответствующие шаги, потому что это эскалация. Куда большая эскалация чем война?" – добавил он.

Он заявил, что на сегодняшний день Украина достигла очень четкой позиции в этом плане.

"Наша позиция проста: миру больно, что мы бьем по энергетике России – сделайте так чтобы Россия не била по нашей энергетике", – констатировал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает, что российский диктатор Владимир Зеленский может получить приглашение на следующий саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский назвал "хорошим сигналом" визит в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Однако на его призыв о прекращении огня отреагировал неодобрительно, подчеркнув, что этот вопрос можно будет обсуждать только на большой международной площадке, такой как Саммит мира.

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