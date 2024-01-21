'Наша традиция': Дуда настоял, что Польша должна поддерживать Украину в войне

Президент Польши Анджей Дуда считает, что помощь Украине стоит не только продолжать, но и усиливать. Без передаче Киеву вооружения армии государства будет сложно сдерживать российских оккупантов и освобождать захваченные ими территории.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе в воскресенье, 21 января, передает RMF24. Ему задали вопрос о помощи Украине и планах повышения безопасности Польши, в том числе в рамках НАТО.

"К сожалению, это наша традиция, что нам приходится бороться за свободу против российского оккупанта. Именно поэтому так важно поддерживать Украину", – сказал Дуда.

Как отметил польский президент, угроза со стороны России понятна и Варшаве и Вильнюсу. По его мнению, правительство в Киеве нуждается в еще больше поддержке. Помощь Украине в частности обсуждалась во время Международного экономического форума в швейцарском Давосе.

"Россия нападает на Украину и пытается лишить страну свободы. Это напоминание о том, что рядом с агрессором не понимают свободу и за нее нужно бороться", – заявил президент Литвы.

Дуда также добавил, что вскоре состоится встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским в формате "Люблинского треугольника". Политики будут говорить о том, как помочь Украине.

Президент Польши отметил, что очень доволен тем, что в ближайшее время в Европе состоятся учения Steadfast Defender 2024 – самые масштабные учения Североатлантического союза со времен холодной войны.

"Они показывают нашу готовность и подготовку к отражению возможной агрессии, а также степень вовлеченности союзников в НАТО, их присутствия в нашей части Европы и скорость реакции и действий альянса", – добавил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дуда сказал, что до окончания войны с Россией Украина не сможет стать полноправным членом НАТО. Однако процедуру вступления можно было бы начать уже сейчас.