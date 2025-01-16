'Наша цель – произвести рекордное количество': Зеленский показал Стармеру украинские дроны. Фото и видео

Правительство Украины рассчитывает как минимум "удвоить производство" военной техники, а по отдельным направлениям и выйти на рекорды. В частности это касается производства беспилотных летательных аппаратов широкого спектра применения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Заявление было сделано в ходе встречи украинского лидера и премьер-министра Великобритании Кира Стармера с производителями украинских беспилотников. Как отмечают в Офисе президента, Зеленского и Стармера ознакомили с новыми дронами-бомберами и разведывательными БПЛА, в производстве которых применены британские компоненты.

"Мы очень рады, что можем рассчитывать на Великобританию. Я также очень благодарен нашим ребятам за продуктивное сотрудничество с британскими партнерами. Думаю, что в этом году мы добьемся очень большого, очень важного результата", – отметил украинский лидер.

По его словам, именно в производстве дронов Украина рассчитывает выйти на рекордные показатели.

"Мы хотим увеличить производство в некоторых направлениях, удвоить его. Наша цель – выработать рекордное количество дронов. Я думаю, это будет очень полезным и очень нам поможет", – заметил Владимир Зеленский.

В свою очередь Кир Стармер подчеркнул, что Британия будет помогать Украине создавать все, что усиливает нашу страну в противостоянии российской агрессии и позволяет сохранять жизни. А сотрудничество стран в сфере технологий и, в частности, беспилотников, он назвал "чрезвычайно важным".

Мероприятие состоялось при участии посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, президентского советника по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра по стратегическим отраслям промышленности Германа Сметанина.

Представители компаний-производителей проинформировали Зеленского и Стармера о характеристиках беспилотников и особенностях их применения и продемонстрировали соответствующие примеры.

В частности, чиновникам продемонстрировали образцы дронов отечественного производства, которые украинские защитники уже используют для борьбы с российскими оккупантами.

Среди них бомберы, которые могут нести и сбрасывать до 40 кг боеприпасов на расстояние более 15 км. Эти БПЛА эффективно уничтожают враждебные цели и логистику не только передовой, но и в неглубоком тылу, особенно ночью.

Отдельно Владимиру Зеленскому и Киру Стармеру показали "платформу носителей FPV-дронов". Напомним – это украинско-британская разработка, представляющая собой относительно большой беспилотник, на борту которого есть меньшие по размеру дроны. Такой БпЛА способен перемещать FPV-дроны глубоко в тыл противника, где дальше они самостоятельно выполнят свои задачи.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания передает Украине 150 артиллерийских стволов производства Sheffield Forgemasters и новую мобильную систему противовоздушной обороны Gravehawk, разработанную специально для нужд Украины. А поддержка Лондона 2025 года будет больше, чем когда-либо, пообещал сегодня Кир Стармер.

Также сегодня Стармер и Зеленский подписали договор о столетнем партнерстве, регламентирующем сотрудничество Украины и Британии в оборонной сфере.

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