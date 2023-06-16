'Наше движение вперед – это самое важное': Зеленский рассказал о заседании военного кабинета. Видео

Президент Владимир Зеленский 16 июня сообщил, что провел военный кабинет, в ходе которого генералы докладывали о ситуации на фронте. Он подчеркнул, что самым важным для Украины сейчас является движение наших героических Сил обороны на передовой.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 478-го дня войны с Россией. Президент отметил, что каждый воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага земли – это самое важное ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Участие в заседании принимали генералы Александр Сырский, Александр Тарнавский, Валерий Залужный, Сергей Шаптала, а также командиры по конкретным направлениям активных действий. Кроме того, некоторые важные шаги озвучил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Наше движение вперед – это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли – это самое важное. И был Буданов – отдельные шаги. Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины! Спасибо всем, кто готовится идти в бой! Спасибо всем, кто так сильно, мощно нам помогает! Слава Украине! Мы всех победим", – подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский напомнил, что в Киев прибыли лидеры Африки, с которыми он провел продолжительные дискуссии. Он отметил, что прошла встреча в специальном формате – Украина плюс страны Африки.

Политики говорили о формуле мира, вопросах безопасности, зерне, общих возможностях защитить принципы и цели Устава ООН, защитить нации от агрессий.

"Призвал лидеров и государства Африки принять участие в Глобальном саммите мира, который мы готовим. Украину будут слышать по всему миру, и весь мир мы привлечем к реализации формулы мира. Непросто, но мы работаем", – сообщил Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил силы ПВО, которые сегодня сбили в небе над Украиной ракеты, запущенные российскими оккупантами как раз в тот момент, когда в столице находились африканские лидеры.

"Особенно благодарен нашим силам ПВО – каждому и каждой, кто защищает украинское небо. Сбитые сегодня российские ракеты, в том числе шесть баллистических, – это очень важно и символично. России никого не запугать", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины на фронте сейчас проводят как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. При том, что враг имеет авиационное и артиллерийское преимущество, ни одна из наших позиций не потеряна и враг не смог продвинуться.

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