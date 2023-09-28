'Наши службы в контакте с партнерами': Зеленский ответил, зафиксирован ли факт продажи Ираном ракет России

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность продажи Ираном ракет государству-террористу России. По словам главы государства, пока таких фактов зафиксировано не было.

В то же время президент отметил, что украинские службы находятся в контакте с партнерами касательно этого вопроса. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции 28 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент заявил, что соответствующие органы Украины и партнеры заявили, что на сегодняшний день нет факта продажи ракет Ираном российской оккупационной армии.

"От наших соответствующих органов и от партнеров известно, что пока нет факта продажи ракет Ираном в Российскую Федерацию. Наши службы в контакте с партнерами, занимаются этим вопросом", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что на протяжении уже многих месяцев Иранп продолажет поставлять российской террористической армии ударные дроны-камикадзе типа Shahed. Эти БПЛА войска РФ используют для террора мирного населения Украины.

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Напомним, высокопоставленные военные представители Ирана и России провели испытания иранского современного оружия в августе и сентябре 2023 года, которые проходили в Москве и Тегеране. Так, по истечении срока действия ограничений ООН на ракеты, приходящегося на 18 октября, вероятно, эти две страны заключат соглашение о поставках в РФ беспилотников и ракет иранского производства.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия начала применять для ударов по Украине управляемые ракеты иранского производства. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Dehlaviуeh, произведенных в Иране и фактически являющихся клонами российского ПТРК "Корнет".

К слову, в Иране похвастались новой модификацией дрона-камикадзе Shahed-136 – ударного БПЛА, который Тереган активно передает стране-агрессору России для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Теперь модернизированный дрон может лететь беззвучно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и Иран сделали конкретные шаги для совместного строительства завода дронов. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.