'Наших 400 пацанов за раз накрыли': оккупант рассказал о потерях в армии РФ и пожаловался на командиров. Перехват

Очередной российский оккупант, которого оправили на войну в Украину умирать за амбиции диктатора Путина, пожаловался на огромные потери армии страны-агрессора. Он признался, что военных отправляют на передовую без подготовки и экипировки, из-за чего многих из них просто бегут с поля боя.

Видео дня

Об этом говорится в разговоре захватчика, который перехватили украинские разведчики. Аудио опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в четверг, 23 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военный рассказал, что Вооруженные силы Украины за один раз уничтожили около 400 российских "мобиков".

"Вчера картошку копали, сегодня нас на войну отправили, никакой подготовки, них*я нет. Пацаны сидели, еб*ть, в пункте временной дислокации, у*бали, за раз 400 человек разом накрыли, 400 мобилизированных с одного города, в городе траур", – сказал он.

Оккупант добавил, что военные страны-агрессора настолько непрофессиональные и неподготовленные к войне, что по ошибке стреляют по своим же позициям.

"Вчера вертушка от*башила по нашим позициям, наша же вертушка. С танки три раза ху*рили по нашим позициям, тоже перепутали координаты. Я уже два раза под танковым обстрелом был, под минометным обстрелом и с автомата чуть не заху*рили свои же. Пошли за водой, нас свой же чуть не застрелил, очередью в нашу сторону ху*рил пьяный", – признался преступник.

Также он добавил, что командование террористической армией РФ отправляет своих солдат на передовую без экипировки и подготовки.

"На*балово со всех сторон. На "передок" бросают... ни экипировки, них*я нет, пох*й, бросают. А у нас ни тепловизора, ни ночника, них*я...У меня автомат и 5 магазинов, бронежилет 4 класса, который осколком прошибет, наколенники, каска и очки", – отметил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант рассказал о реальной обстановке на передовой в Украине. Он пожаловался на командование и сказал, что их "закинули в ад". По словам захватчика, который находится на Харьковщине, таких боев он не видел даже во время войны в Чечне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!