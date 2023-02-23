'Я такого в Чечне не видел': оккупант рассказал о реалиях путинской войны в Украине. Перехват

Российский оккупант рассказал о реальной обстановке на передовой в Украине. Он пожаловался на командование и сказал, что их "закинули в ад". По словам захватчика, который находится на Харьковщине, таких боев он не видел даже во время войны в Чечне.

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Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Голос у оккупанта был совсем невеселый.

По его словам, всю ночь военные "второй армии мира" бегали от украинских дронов, которые сбрасывали на их позиции боеприпасы. Оборону захватчикам приходится держать без подкрепления.

Родственники военных преступников добились от минобороны РФ, чтобы им на подмогу отправили российский спецназ. Однако он, по словам оккупанта, занял соседнюю позицию и никак им не поможет. "Сидят, 500 метров от нас, головы не показывают", – сказал он.

Тем временем от позиций россиян до Сил обороны Украины остается всего 40 метров.

Оккупантов, которые долгое время находятся на передовой, командование уже давно обещает вывести с первой линии фронта, однако этого до сих пор не произошло.

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Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащий армии РФ рассказал о результативном ударе Вооруженных сил Украины по расположению оккупантов. Прямое попадание было по месту, где сидел ротный с поварами и всем штабом.

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