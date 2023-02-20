'Прямое попадание, броники и автоматы – в мясо': оккупант рассказал об успешном ударе ВСУ и обмане командования. Перехват

Военнослужащий армии РФ рассказал о результативном ударе Вооруженных сил Украины по расположению оккупантов. Прямое попадание было по месту, где сидел ротный с поварами и всем штабом.

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Захватчики от обстрела не пострадали, но их оружие и снаряжение были уничтожены. Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Ровно туда же нах**рили, эти дебилы даже не перенесли свои вещи. Оставили буквально 100 метров назад. Палатки на**й, вообще вдрызг. Там в печке дырки, броники на**й в мясо, каски в мясо, автоматы в мясо", – рассказал военный РФ.

По его словам, это произошло в день "перемирия", объявленного диктатором Владимиром Путиным на Рождество. Однако оккупант признался, что сами они это "перемирие" не соблюдали, в 5 утра открыв огонь по позициям ВСУ.

Сразу после этого захватчики получили ответ в виде прилета от украинских военных. Российский солдат похвалил Силы обороны Украины, отметив, что разбитые ими оккупанты "сами ничего не сделали", а только по ним прилетало.

Кроме того, военный РФ традиционно пожаловался на обман со стороны своего руководства. Он рассказал, что оккупанты заехали на позиции 13 декабря, за что должны были получить боевые выплаты, однако их, судя по всему, не насчитали.

В то же время супруга россиянина ответила на его возмущения, напомнив, что они "не из-за денег туда поехали". С этим утверждением военный "второй армии мира" согласился с неохотой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери личного состава на войне в Украине. Захватчики рассказывают своим родственникам, что подразделения армии РФ часами "утюжат" украинские военнослужащие.

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