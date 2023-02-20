'Три часа 'утюжили': в сеть попал разговор о потерях оккупантов от точной работы ВСУ. Перехват

Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери личного состава на войне в Украине. При этом россияне рассказывают своим родственникам оккупантам, что подразделения армии РФ часами "утюжат" украинские военнослужащие.

Видео дня

Более того, в РФ жалуются на воровство среди российских командиров. Об этом свидетельствует аудиоперехват, который есть в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Россиянка по телефону умоляет оккупанта не возвращаться на фронт, потому что путинские войска несут огромные потери. В телефоном разговоре женщина пожаловалась, что над захватчиками летал беспилотник и Вооруженные силы Украины часами сокращали численность путинской армии.

"Саша сказал, чтобы ты не возвращался, потому что там жо*а полная, их каждый день обстреливают, если у тебя есть возможность, то не возвращайся. Вот он рассказал, как всё дело было, над ними там дрон летал, а они думали, что это наш дрон летает, потому что по рации никто ничего не говорил, а оказалось, что это дрон украинский, короче их там засекли и три с половиной часа их там утюжили", – жалуется россиянка.

Также она добавила, что на месте, где ВСУ устроили массовую демилитаризацию армии РФ, оккупанты теперь ходят откапывать трупы и оставшиеся вещи.

Кроме того, граждане государства-террориста жалуются на халатность командования армии РФ. При этом офицеры занимаются воровством и отбирают у своих подчиненных посылки, которые им присылают из дому.

"Саша говорит про командира, нового командира дали, он пришёл, сутки пробыл и сбежал, собрал вещи и уехал. Вот такие командиры. И Ольга говорит, отправила посылку короче туда, ну вот этот мужик, который я говорила, он довёз, отдал какому-то командиру, и посылка пропала", – выдала в разговоре россиянка.

Напомним, в РФ пытаются скрывать количество ликвидированных захватчиков, в частности, сжигая трупы. Для утаивания числа погибших противник использует крематорий во временно оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ, почти год воюя против Украины, потеряли 143 680 военных и значительное количество техники, вооружения. Только за 19 февраля наши защитники ликвидировали 820 захватчиков и сбили российский самолет-штурмовик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупационные войска продолжают попытки наступления в направлении Угледара. У захватчиков нет больших успехов, зато они несут огромнейшие потери личного состава и техники;

– в республике Тыва в очередной раз особо выделили местную жительницу, отдавшую двоих сыновей на войну в Украину. Младшего сына уже успели ликвидировать украинские защитники в Лисичанске, поэтому в качестве компенсации женщину наградили пачкой пельменей.