Крематорий в Крыму работает круглосуточно, стоят очереди из авто: появились новые данные о потерях РФ в войне против Украины

Российская оккупационная армия продолжает нести огромные потери в Украине. Однако в РФ пытаются скрывать количество ликвидированных захватчиков, в частности, путем сжигания трупов.

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Для для утаивания числа погибших противник использует крематорий во временно оккупированном Крыму. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 февраля.

В районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Крымы для утаивания числа погибших противник применяет сжигание.

Возле местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками российские оккупанты привозят погибших военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно. При этом услуги по кремации гражданским не предоставляются.

Напомним, общее количество ликвидированных российских оккупантов по состоянию на 14 февраля достигло 139 080 человек. Также украинские военнослужащие уничтожили тысячи единиц российской военной техники.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на "работу HIMARS" по штабу батальона оккупантов "Восток" (незаконное формирование так называемой "ДНР") в районе Угледара Донецкой области. "Бавовна" произошла в ночь на 13 февраля и, судя по нытью противника в сети, была результативной.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее российский оккупант записал видео после неудачной попытки наступления на Угледар. Он показал разбитую военную технику ВС РФ и пожаловался на то, что "по телику в России такого не покажут".

– По мнению аналитиков Института изучения войны, неудачные попытки войск РФ наступать на Угледар являются свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян.

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