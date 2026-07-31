Наследие «Вагнера»: в ГУР обнародовали имена руководителей российской шпионской сети Africa Politology. Список

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о руководителях российской сети политического влияния и шпионажа "Africa Politology". По информации украинской разведки, после реорганизации структур, связанных с ЧВК "Вагнер", эта организация перешла под оперативный и финансовый контроль Службы внешней разведки РФ.

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Информация была опубликована 30 июля ГУР МО Украины. В разведке отметили, что Africa Politology, также известная как The Company, используется Россией для проведения информационных операций, лоббистской деятельности, пропаганды и шпионажа на территории африканских государств.

В ГУР подчеркнули: "ГУР Минобороны Украины публикует персональные данные ключевых фигур, которые руководят Africa Politology и реализуют подрывную политику государства-агрессора России в Африке".

Как работает сеть

В ГУР напомнили, что основанная Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" была одним из главных инструментов российского влияния на африканском континенте. После мятежа в России в 2023 году остатки этой группировки были реорганизованы в так называемый "Африканский корпус", который контролирует Министерство обороны РФ.

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В то же время, как утверждают в разведке, другую структуру Пригожина — Africa Politology — передали под контроль Службы внешней разведки РФ. Организация занимается разработкой стратегий, направленных на ослабление влияния западных государств и ООН в Африке.

В её деятельность входят кампании по дезинформации, манипулированию общественным мнением, сотрудничество с местными журналистами и блогерами, создание пророссийских СМИ и Telegram-каналов.

Операции в Африке

По данным ГУР, деятельность Africa Politology охватывает Центральноафриканскую Республику, Чад, Мали, Анголу, Мадагаскар, Намибию, ЮАР и ряд других стран.

В 2024 году, как отмечает украинская разведка, организация проводила ряд информационных операций по заданию СВР РФ. Среди них:

дискредитация деятельности гуманитарной организации FHI 360 в Центральноафриканской Республике;

кампания против продления мандата миротворческой миссии ООН MINUSCA в ЦАР;

распространение слухов о якобы отравлении президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры во время пребывания во Франции;

кампания по дискредитации Украины на африканском континенте;

разжигание антифранцузских настроений в Центральноафриканской Республике.

Кого назвали

ГУР МО Украины обнародовало имена лиц, которых считает ключевыми руководителями и исполнителями деятельности Africa Politology.

В список вошли:

Дмитрий Фадеев – выходец из Службы внешней разведки РФ, бывший первый заместитель директора СВР. По данным ГУР, координировал переход организации под контроль Кремля.

выходец из Службы внешней разведки РФ, бывший первый заместитель директора СВР. По данным ГУР, координировал переход организации под контроль Кремля. Илья Савельев – предположительно кадровый сотрудник СВР РФ и исполнительный директор так называемого "Центра изучения социально-политических проблем Африки". Обеспечивает взаимодействие между российской разведкой и "Africa Politology".

– предположительно кадровый сотрудник СВР РФ и исполнительный директор так называемого "Центра изучения социально-политических проблем Африки". Обеспечивает взаимодействие между российской разведкой и "Africa Politology". Сергей Клюшкин — возглавляет аналитический отдел, координирует социологические исследования и политический анализ в странах, где работает сеть.

— возглавляет аналитический отдел, координирует социологические исследования и политический анализ в странах, где работает сеть. Сергей Машкевич – отвечает за расширение деятельности Africa Politology в Африке и ведет переговоры с СВР по вопросам финансирования. Ранее курировал проекты Пригожина в Судане.

– отвечает за расширение деятельности Africa Politology в Африке и ведет переговоры с СВР по вопросам финансирования. Ранее курировал проекты Пригожина в Судане. Дмитрий Волков — с июля 2024 года, по данным ГУР, отвечал за проведение операций в Боливии.

— с июля 2024 года, по данным ГУР, отвечал за проведение операций в Боливии. Алексей Шилов — специализируется на политическом влиянии и избирательных кампаниях.

— специализируется на политическом влиянии и избирательных кампаниях. Тарас Прибашин – участвовал в операциях в Сирии, США, странах Европы, Мадагаскаре, Зимбабве и Центральноафриканской Республике. Находится под санкциями США.

– участвовал в операциях в Сирии, США, странах Европы, Мадагаскаре, Зимбабве и Центральноафриканской Республике. Находится под санкциями США. Николай Радковский – руководит информационными операциями и кампаниями влияния в социальных сетях.

– руководит информационными операциями и кампаниями влияния в социальных сетях. Юлия Афанасьева-Берег – координирует африканские проекты. Находится под санкциями США за вмешательство в избирательные процессы.

координирует африканские проекты. Находится под санкциями США за вмешательство в избирательные процессы. Ксения Соболева — возглавляет медийное направление. По информации ГУР, координировала создание фейковых аккаунтов в Facebook и финансирование пророссийских Telegram-каналов.

Схемы финансирования

В ГУР также сообщили, что Служба внешней разведки РФ финансирует Africa Politology через компании-прокладки. Среди них названы АО "Интер" и ООО "Интертехтрейд".

По данным украинской разведки, такие финансовые операции использовались для сокрытия происхождения средств, маскировки роли СВР, уклонения от налогового контроля и снижения риска блокировки платежей.

В ГУР отметили, что значительная часть финансирования осуществляется наличными. Это, по оценке разведки, создает условия для завышения смет исполнителями операций и затрудняет контроль за использованием средств.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия использует Африку как полигон для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали фиксируются новые случаи российского насилия против мирного населения с участием так называемого "африканского корпуса".

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