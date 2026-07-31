Наследие «Вагнера»: в ГУР обнародовали имена руководителей российской шпионской сети Africa Politology. Список
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Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о руководителях российской сети политического влияния и шпионажа "Africa Politology". По информации украинской разведки, после реорганизации структур, связанных с ЧВК "Вагнер", эта организация перешла под оперативный и финансовый контроль Службы внешней разведки РФ.
Информация была опубликована 30 июля ГУР МО Украины. В разведке отметили, что Africa Politology, также известная как The Company, используется Россией для проведения информационных операций, лоббистской деятельности, пропаганды и шпионажа на территории африканских государств.
В ГУР подчеркнули: "ГУР Минобороны Украины публикует персональные данные ключевых фигур, которые руководят Africa Politology и реализуют подрывную политику государства-агрессора России в Африке".
Как работает сеть
В ГУР напомнили, что основанная Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" была одним из главных инструментов российского влияния на африканском континенте. После мятежа в России в 2023 году остатки этой группировки были реорганизованы в так называемый "Африканский корпус", который контролирует Министерство обороны РФ.
В то же время, как утверждают в разведке, другую структуру Пригожина — Africa Politology — передали под контроль Службы внешней разведки РФ. Организация занимается разработкой стратегий, направленных на ослабление влияния западных государств и ООН в Африке.
В её деятельность входят кампании по дезинформации, манипулированию общественным мнением, сотрудничество с местными журналистами и блогерами, создание пророссийских СМИ и Telegram-каналов.
Операции в Африке
По данным ГУР, деятельность Africa Politology охватывает Центральноафриканскую Республику, Чад, Мали, Анголу, Мадагаскар, Намибию, ЮАР и ряд других стран.
В 2024 году, как отмечает украинская разведка, организация проводила ряд информационных операций по заданию СВР РФ. Среди них:
- дискредитация деятельности гуманитарной организации FHI 360 в Центральноафриканской Республике;
- кампания против продления мандата миротворческой миссии ООН MINUSCA в ЦАР;
- распространение слухов о якобы отравлении президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры во время пребывания во Франции;
- кампания по дискредитации Украины на африканском континенте;
- разжигание антифранцузских настроений в Центральноафриканской Республике.
Кого назвали
ГУР МО Украины обнародовало имена лиц, которых считает ключевыми руководителями и исполнителями деятельности Africa Politology.
В список вошли:
- Дмитрий Фадеев – выходец из Службы внешней разведки РФ, бывший первый заместитель директора СВР. По данным ГУР, координировал переход организации под контроль Кремля.
- Илья Савельев – предположительно кадровый сотрудник СВР РФ и исполнительный директор так называемого "Центра изучения социально-политических проблем Африки". Обеспечивает взаимодействие между российской разведкой и "Africa Politology".
- Сергей Клюшкин — возглавляет аналитический отдел, координирует социологические исследования и политический анализ в странах, где работает сеть.
- Сергей Машкевич – отвечает за расширение деятельности Africa Politology в Африке и ведет переговоры с СВР по вопросам финансирования. Ранее курировал проекты Пригожина в Судане.
- Дмитрий Волков — с июля 2024 года, по данным ГУР, отвечал за проведение операций в Боливии.
- Алексей Шилов — специализируется на политическом влиянии и избирательных кампаниях.
- Тарас Прибашин – участвовал в операциях в Сирии, США, странах Европы, Мадагаскаре, Зимбабве и Центральноафриканской Республике. Находится под санкциями США.
- Николай Радковский – руководит информационными операциями и кампаниями влияния в социальных сетях.
- Юлия Афанасьева-Берег – координирует африканские проекты. Находится под санкциями США за вмешательство в избирательные процессы.
- Ксения Соболева — возглавляет медийное направление. По информации ГУР, координировала создание фейковых аккаунтов в Facebook и финансирование пророссийских Telegram-каналов.
Схемы финансирования
В ГУР также сообщили, что Служба внешней разведки РФ финансирует Africa Politology через компании-прокладки. Среди них названы АО "Интер" и ООО "Интертехтрейд".
По данным украинской разведки, такие финансовые операции использовались для сокрытия происхождения средств, маскировки роли СВР, уклонения от налогового контроля и снижения риска блокировки платежей.
В ГУР отметили, что значительная часть финансирования осуществляется наличными. Это, по оценке разведки, создает условия для завышения смет исполнителями операций и затрудняет контроль за использованием средств.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия использует Африку как полигон для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали фиксируются новые случаи российского насилия против мирного населения с участием так называемого "африканского корпуса".
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