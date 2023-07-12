Настоящей целью был другой генерал, координаты могли 'слить': всплыли новые подробности ликвидации Цокова в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Однако, настоящей целью мог быть другой генерал, которого через несогласие хотел устранить Генштаб РФ.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". Как отмечается, координаты местонахождения генерала могли специально "слить" ВСУ.

Вчера, 11 июля, в результате удара по гостинице "Дюна" в оккупированном россиянами Бердянске был "денацифицирован" генерал-лейтенант Олег Цоков, который, как сообщают российские СМИ, командовал 20-й армией РФ. Однако, вероятно, что настоящей "целью" был командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Поскольку накануне между Поповым и начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым произошел серьезный конфликт.

"10 июля, за день до нанесения удара, проходит совещание командования сил СВО, во время которого произошел конфликт между начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым и командующим 58 армии генерал-майором Иваном Поповым. Якобы Попов обвинил НГШ в том, что последний дезинформирует Путина относительно реального положения дел в зоне проведения СВО. Также, командующий 58 армии заявляет, что готов лично Путину предоставить все доказательства своей правоты. Впоследствии, Герасимов обвинит Попова в шантаже и отстранит от исполнения обязанностей командующего (стоит заметить, что именно силы 58-й армии принимают удар ВСУ на Запорожском направлении, и, как следствие, нуждаются в ротации для восполнения потерь, что и послужило первоначальным поводом для ссоры генералов)", – сообщается в источнике о контексте событий, произошедших накануне.

Так, на следующий день произошел удар по командному пункту 58 армии в результате которого был ликвидирован Цоков. Примечателен также тот факт, что гостиница "Дюна" служила не только как КП 58 армии, а еще была местом жительства генерал-майора Попова, которого в момент удара не оказалось на месте.

Как отмечается, местные военнослужащие российской армии не сомневаются, что кто-то слил их координаты ВСУ.

Ранее сообщалось, что в "послужному списку" ликвидированного Цокова – участие в двух российско-чеченских войнах, "командировка" в Сирию и, конечно, вооруженная агрессия против Украины, причем – с самого начала в 2014 году. В частности Цоков принимал участие в оккупации Россией Крымского полуострова, за что получил медаль "За возвращение Крыма". 25 февраля 2023 года оккупант был внесен в список санкций всех стран Евросоюза за "участие в российской агрессивной войне против Украины".

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом ликвидировали сербского наемника, воевавшего против Украины. Боевик Урош Првулович с 2022 года находился в рядах ЧВК "Вагнер", хотя против Украины воевал еще с 2015 года в составе террористической группировки "ДНР". В частности, он участвовал в боевых действиях в районе Дебальцево, а также был членом "Союза добровольцев Донбасса".