'Настроение у них подавленное': в ОСГВ 'Хортица' рассказали о проблемах российских войск на востоке

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на востоке Украины, но страдает от нехватки боеприпасов и продовольствия. Проблема у захватчиков обострилась с наступлением холодов.

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В связи с плохим обеспечением россияне жалуются даже на отсутствие теплой одежды. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, в рядах оккупационной армии РФ на восточном направлении зреет недовольство из-за проблем обеспечения и логистики. Захватчикам не хватает боеприпасов, продовольствия и даже воды. Также Волошин подчеркнул, что с приходом зимней погоды оккупанты начали жаловаться на отсутствие зимних вещей. В связи с этим россияне считают себя просто расходным материалом.

"Военнослужащие из рядовых подразделений жалуются на логистическое обеспечение. У них отсутствуют боеприпасы, продовольствие и вода. Это стало острой проблемой с наступлением холодов, отсутствием теплых вещей. Бойцов бросают на выживание без еды, воды и поддержки. Они ощущают себя расходным материалом. Настроение у них подавленное, и соответственно так они выполняют свои обязанности", – заявил Волошин.

Также украинский военный добавил, что рядовые оккупанты недовольны своим командованием. Поэтому захватчики часто отказываются подчиняться командирам и не проводят штурмовые действия. Более того, среди рядовых оккупантов проявляется недовольство высшим политическим руководством страны-агрессора.

"Замечено негативное отношение российских солдат к своим командирам и даже к высшему политическому руководству их страны. Есть много случаев, когда российские командиры в качестве наказания за отказ производить штурмовые действия против наших воинов угрожают отправить своих контрактников на Волчанское направление", – рассказал Волошин.

Напомним, в российском Краснодарском крае военных, нуждающихся в лечении, отправили на войну в Украину в наручниках из части. Как утверждают их родственники, оставшихся записали в "отказники".

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия готовится к наступательным действиям на Запорожском направлении. В то же время следует разграничивать масштабы угроз для областного центра и других населенных пунктов.

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