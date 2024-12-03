'Это совсем другой масштаб': в ЦПД оценили, достаточно ли у врага сил для наступления на Запорожье

Российская оккупационная армия готовится к наступательным действиям на Запорожском направлении. В то же время следует разграничивать масштабы угроз для областного центра и других населенных пунктов.

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По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, для наступления на город Запорожье у врага сейчас недостаточно сил. Об этом он заявил в Telegram.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что на Запорожском направлении путинская армия продолжает осуществлять подготовку к определенным действиям. При этом Коваленко призвал не путать Запорожскую область и Запорожье.

Он подчеркнул, что для наступления на областной центр необходимы другие масштабы ресурсов в технике и личном составе. Однако таких сил у россиян сейчас нет.

"Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым готовы Силы обороны. Но сил для наступления на город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть", – объяснил Коваленко.

Также он добавил, что некоторые "эксперты" в соцсетях постоянно говорят о Запорожье и искажают слова других военных. Поэтому Коваленко призвал руководствоваться только официальными источниками, ведь в информационном поле также идет война.

Напомним, командир 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Алексей Хильченко заявил, что войска Российской Федерации готовятся к масштабному наступлению в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области подходит к концу возведения современных фортификационных сооружений, разработанных в соответствии с новой оборонной стратегией.

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