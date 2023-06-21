'Наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан': Путин прокомментировал украинское контрнаступление и традиционно преувеличил потери. Видео

Президент РФ Владимир Путин снова взялся комментировать ход украинского контрнаступления. С легкой руки своих осведомителей, он "уничтожил" 245 украинских танков и 678 бронемашин разного типа, записав в "потери ВСУ" за две недели половину всех подтвержденных украинских потерь з февраля 2022 года.

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Также из Кремля Путину привиделось "определенное затишье", он признал, что "наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан", но добавил, что "у противника нет шансов". Ответ диктатора на вопрос пропагандиста появился в сети.

По версии Путина, украинское командование уже бросило в бой стратегические резервы. Из бункера диктатор также заметил "определенное затишье" на фронте. Его он объясняет "серьезными потерями", нарисованными российским командованием в "сводках".

"ВСУ начали его (контрнаступление. – Ред.) 4 июня, используя стратегический резерв. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери – и в личном составе, и в технике. На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю... Я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", – запинаясь и опуская глаза, выдал Путин.

По его словам, среди якобы уничтоженных почти тысячи единиц техники "есть и немецкие танки, и французские колесные машины, и американская техника".

"Горят за милую душу", – добавил глава Кремля.

В сформированной для диктатора окружением параллельной реальности, потери ВСУ якобы настолько велики, что им потребовалось восстановление боеспособности. Он даже мечтает о полном разгроме украинской армии.

"Судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения. Занимается восстановлением боеспособности. Но, конечно, опасается таких же масштабных потерь боеспособности, точнее не только к потере наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать", – сказал президент РФ.

Впрочем даже у него не повернулся язык заявить, что украинские войска уже разгромлены.

"Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает где и как вводить. Но вот сейчас я только что говорил и хочу еще раз повторить: благодаря мужеству и героизму бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают. Поэтому и встали сейчас. Хотя отдельные элементы боевых действий, конечно имеют место: обстрелы, разведки боем... Но повторяю еще раз: пока активных наступательных действий не проводится", – заявил Путин.

Однако журналисты российского издания "Агентство" в очередной раз уличили Путина в стремлении выдать желаемое за действительное.

Так, заявленные им "245 танков и примерно 678 бронемашин ВСУ", которые якобы уничтожили оккупанты за последние две недели, составляют около половины общих потерь Украины, верифицированных по фото и видео, за все время полномасштабной войны.

При этом ни минобороны РФ, ни так называемые "военкоры", видимо, из чрезмерной скромности так и не опубликовали документальных подтверждений ошеломляющих "потерь" Украины.

Так, журналисты обратили внимание, что проект Oryx, который оценивает потери сторон в технике по доступным публично фото и видео, с 24 февраля 2022 года подтвердил потерю Украиной 539 танков и 1202 бронемашин (боевых бронемашин, БМП, БТР, колесных бронемашин). Следовательно, цифры, названные Путиным, составляют 45% от общих подтвержденных украинских потерь в танках и 56% от общих потерь ВСУ в бронемашинах.

"С 4 июня, когда, по данным минобороны России и Путина, началось украинское контрнаступление, в список Oryx было добавлено всего 174 единицы потерянной ВСУ техники. Из них 25 танков и 46 бронемашин. Список потерь российской армии за этот же период пополнился на 146 единиц. Из них 37 танков и 60 бронемашин. Всего с начала войны Oryx подтвердил потерю Россией 2048 танков и 3661 бронемашины", – отмечает "Агентство".

При этом Путин не впервые смакует выдуманные "потери" Украины. К примеру, 13 июня он говорил, что Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин, а 16 июня сообщал о потере ВСУ 186 танков и 418 бронемашин. Также российский диктатор уверял, что потери ВСУ в личном составе в ходе контрнаступления якобы в десять раз превышают российские. Сколько потеряла РФ, он предпочел не упоминать.

Напомним, Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ. Он подчеркнул, что продвижение сейчас происходит "не так быстро, как хотелось бы". Но тем, кто ждет немедленных результатов, стоит вспомнить, что речь идет не о голливудском фильме, а о кровавом противостоянии, где на карту поставлены жизни людей.

Именно поэтому, подчеркнул глава государства, украинская армия будет продвигаться на поле боя так, как посчитает нужным, не ориентируясь ни на чьи-то желания, ни даже на давление.