Зеленский о контрнаступлении ВСУ: будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным

Украинские войска достигают прогресса на поле боя "медленнее, чем хотелось бы". Но контрнаступление – не голливудский блокбастер, немедленных результатов не будет, ведь на карту поставлены жизни людей.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Глава государства подчеркнул: контрнаступательную операцию по освобождению своей земли Украина будет проводить так, как сочтет нужным.

Издание пишет, что в ходе разговора Зеленский признал, что украинские войска в ходе нескольких недель наступательной операции добиваются прогресса на поле боя несколько "медленнее, чем хотелось бы". Впрочем, спешку там, где речь идет о жизнях людей, глава государства считает неуместной.

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей", — сказал он.

Зеленский напомнил, что с начала июня украинским военным удалось деоккупировать восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Основной трудностью для украинских воинов, по его словам, стали заминированные российскими оккупантами украинские территории: речь идет о порядка 200 тысяч квадратных километров, усеянных российскими взрывными устройствами.

И именно поэтому украинские военные не будут подстраивать свои планы под чьи-то ожидания.

"Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее украинский президент заявил, что Украина уже принадлежит к пространству безопасности НАТО. По его словам, Киев ожидает мужества со стороны лидеров Альянса в признании этого факта.

Также Зеленский назвал основу для мира в Украине. Она, по его мнению, состоит из пяти пунктов.

"Первое – потенциал единства. Второе – потенциал стабильности. Третье – потенциал роста. Четвертое – потенциал безопасности. И пятое, чрезвычайно важное, – это потенциал демократии", – подчеркнул президент.