Это пять пунктов: Зеленский назвал основу для мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять направлений, которые будут способствовать обеспечению мира. Так, Украина предлагает строить основу для мира на разных принципах, в частности единства, безопасности и демократии.

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Об этом заявил гарант на состоявшейся в Лондоне конференции по восстановлению Украины. Также на конференции Зеленский подчеркнул, что партнеры должны перейти от видения к соглашениям, а затем от соглашений к реализации конкретных проектов.

Президент отметил, что украинская делегация присутствует на конференции с целью представления конкретных идей и предложений для совместных действий.

В то же время, Зеленский определил пять направлений, по которым Украина уже начала создавать основу для мира.

"Первое – потенциал единства. Второе – потенциал стабильности. Третье – потенциал роста. Четвертое – потенциал безопасности. И пятое, чрезвычайно важное, – это потенциал демократии", – подчеркнул президент.

Стоит отметить, что Зеленский еще в ноябре 2022 представил украинскую формулу мира, которая предлагает 10 пунктов для завершения войны. Она предусматривает возобновление контроля Украины над своей территорией, освобождение пленных и привлечение военных преступников к ответственности.

Кроме того, украинская формула мира также предусматривает предоставление гарантий радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Напомним, что Зеленский обсудил с Сунаком ситуацию на фронте и ожидания от саммита в Вильнюсе. Политики обсудили оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей нашей армии на поле боя, в частности, благодаря дальнобойному оружию.

Ранее премьер Британии Риши Сунак заявил, что законное место Украины – у НАТО. Он отметил, что все государства должны послать российскому диктатору Владимиру Путину четкий сигнал о том, что не прекратят поддерживать Украину в ее борьбе за независимость, а также за место в НАТО и ЕС.

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