Силы обороны проводят минирование территорий на севере Киевской области. Фото

Подразделения Сил и средств обороны Киева наращивают не только рубежи обороны, но систему инженерных заграждений на севере Киевщины. В сети появились фото, как наши защитники минируют территории на случай повторного наступления через беларусскую границу.

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Снимками 10 января поделился в Telegram генерал-лейтенант Александр Павлюк, начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВС Украины. "Какие бы прогнозы ни давали эксперты – у Сил обороны один ответ: продолжать работу!" – написал он.

Военный рассказал, что украинские инженерно-саперные подразделения в первую очередь выставляют мины на танкодоступных участках местности и путях возможного выдвижения противника. Это дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.

"Минирование участков местности проводится с целью недопущения быстрого вклинивания противника в боевые порядки наших подразделений для последующего нанесения огневого поражения средствами артиллерии", – объяснил представитель ВСУ.

Павлюк добавил, что в Киевской области наши саперы выполняют поставленные боевые задания в любое время года или суток, при любых погодных условиях.

Как писал OBOZREVATEL:

– 10 января в Государственной пограничной службе Украины заявили, что часть российских мобилизованных, проходивших подготовку на территории Беларуси, направлена командованием страны-агрессора в зону "спецоперации" на восток Украины. Солдат перебрасывают на направления, где ведутся активные боевые действия.

– Недавно беларусские пропагандисты записали видео, в котором пограничники РБ пожаловались на "провокации" со стороны украинских коллег. Сотрудники Госпогранслужбы Украины пугают беларуссов "оскорбительными угрожающими жестами".

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