Силы обороны проводят минирование территорий на севере Киевской области. Фото
Подразделения Сил и средств обороны Киева наращивают не только рубежи обороны, но систему инженерных заграждений на севере Киевщины. В сети появились фото, как наши защитники минируют территории на случай повторного наступления через беларусскую границу.
Снимками 10 января поделился в Telegram генерал-лейтенант Александр Павлюк, начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВС Украины. "Какие бы прогнозы ни давали эксперты – у Сил обороны один ответ: продолжать работу!" – написал он.
Военный рассказал, что украинские инженерно-саперные подразделения в первую очередь выставляют мины на танкодоступных участках местности и путях возможного выдвижения противника. Это дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.
"Минирование участков местности проводится с целью недопущения быстрого вклинивания противника в боевые порядки наших подразделений для последующего нанесения огневого поражения средствами артиллерии", – объяснил представитель ВСУ.
Павлюк добавил, что в Киевской области наши саперы выполняют поставленные боевые задания в любое время года или суток, при любых погодных условиях.
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