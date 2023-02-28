Блог | Александр Коваленко: Наступление на Луганщине у оккупантов захлебнулось, даже не начавшись

Наступление оккупантов на Луганщине - всё?

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Может показаться, что вопрос весьма самонадеянный, но в том-то и дело, что основные признаки провала наступления российских оккупантов с луганского плацдарма приобретают вполне обозримые контуры. Причём, весьма парадоксальные.

Ещё месяц назад я говорил, что при наличии серьёзного ресурса для наступления, полноценно наступать РОВ не смогут и будут лишь имитировать этот процесс.

Например, в районе Кременной сконцентрирован ресурс подразделений 331-го и 217-го ПДП 98-й ВДД, 104, 234 и 237 ДШП, 217 и 331 ПДП и резервной 31-й ОДШБр.

В свою очередь на Луганском плацдарме отмечается у РОВ:

– критический некомплект по технике, особенно острейший дефицит по танкам, превышающий 50-60%;

– нехватка ББМ, в среднем 40% некомплект;

– отсутствие пропорционального распределения БК для артиллерии.

Полноценно сформировалась эта ударная группа к началу февраля и... И, собственно, вот уже как месяц, а решительного и напористого наступления в направлении Лимана так и не произошло. В то же самое время оккупанты, после ряда провальных попыток выдвигаться к Лиману, решили перейти в оборону.

Сдувается напряжённость и в локации Сватово. Поход на Купянск отменяется? Левый берег Оскола остаётся недостижимым для РОВ? Именно так и это было очевидно. Российские войска, в настоящее время, даже имея некий обозримый ресурс, не способны на большее, чем локального уровня штурмовые действия.

На сегодняшний день для РОВ только Бахмут остаётся единственным местом, где они могут очень медленно, с паузами и через анальные боли, но продвигаться. Но даже это продвижение, по состоянию на сегодня, ограничивается узким направлением на северной локации. А что с остальным фронтом?

По сути, наступление на Луганщине у оккупантов захлебнулось, даже не начавшись, но настораживает то, что ресурс, собранный по линии Сватово-Кременная, не исчерпал себя и до конца не обескровлен. Оттого и парадокс ситуации, ведь в наступлении ресурс нивелировать проще.