Блог | Александр Коваленко: Наступление РФ с Луганщины: что происходит в армии врага

Сейчас много говорят о наступлении с Луганщины, и действительно там отмечаются определённые движения, но давайте без опережения событий.

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Да, от Сватово до Кременной РОВ сконцентрировали довольно-таки серьёзный, хотя и спорный по эффективности, потенциал сил и средств.

Но...

Активность РОВ отмечается по линии Серебрянка-Макеевка-Стельмаховка-Дворечное. Но, что это была за активность?

А это был выход групп противника, без огневой поддержки артиллерии и даже техники, получение ими от ВСУ ***** и бегство недобитками взад.

Да, это можно расценивать как разведку боем. Но...

Разведка боем – это наступление, в полном смысле и, что очень важно, что мешало эту разведку боем поддержать артиллерией, ну или хотя бы танками и огнём ББМ? Это могло бы как минимум минимизировать потери данных подразделений, а также повысить эффективность разведки. Но – нет.

А всё почему?

А всё потому, что у РОВ сейчас жёсткая экономия техники, поэтому её не кидают под Сватово и Кременной на заурядные, будничные вылазки. Особенно после того, как 27 ТП весьма успешно трансформировался не так давно в роту. И экономят таки именно под наступление.

Ну или то, что они подразумевают под наступлением. Ведь если на этом этапе имеется жёсткая экономия технической компоненты, то без труда представляется общая картина дефицита ББМ. А в наступлении она будет жечься нон-стоп.

Ну и куда с таким ограниченным потенциалом они наступать собрались?

Тем не менее, активность подразделений из состава легиона "живого мяса" говорит о том, что наступление если и не началось, то предварительный вялый этап уже реализуется, а сам апогей рефлексии может стартовать как-раз к 24 февраля.

Под эту дату и идёт разогрев фронта.