Интересно, как решает наше инфополе влияние враждебной пропаганды.

Сейчас тот этап на фронте, что можно сказать, что наступление россиян выдохлось. Они еще отдельными механизированными ротами еще что-то стараются сделать, но сравнивать с зимой уже нельзя.

Далее текст на языке оригинала.

І їх швиряють вперед тільки тому, що знають, що в нас мало людей в окопах. І поки це так, вони стараються максимально використовувати окно можливостей. Статистика показує, що росіяни зараз несуть дуже сильні втрати по техніці та особовому складу. Але продовжують йти вперед.

Тобто вони розуміють, що як тільки окоп, який повинно захищати 10 бійців ЗСУ, а не 2-3 як зараз, буде на постійній ротації обороняти хоча б 7, то в їх атаках вже не буде сенсу і буде повтор весни 2023 року, коли одразу після штурмів вони пішли в глуху оборону накопичуючи сили на наступний раунд. Зараз для них раунд продовжується. Так, ціною дуже роз**баних підрозділів, великої втрати техніки, але продовжується.

З того що я знаю по перехопленням – в них дуже складна ситуація. Але вони підчистили своїх блогерів-правдорубів, запустили в фейсбук ботів, які сиплять маніпуляції на тему мобілізації та нелегітимності президента (і таких ботів лайкають абсолютно реальні люди), і подивіться, як змінився інфопростір?

Не у бійців, в нас то якраз все плюс мінус так же, а саме у цивільних, чий світогляд по війні нерозривний від телеграм-каналів та фейсбуку.

Я розумію, чого повільно йде набір у ЗСУ. Легше погоджуватись захищати свою країну, коли твоя армія перемагає, а не коли вона в постійній обороні з недостатньою кількістю особового складу. Але з пропагандою теж щось треба робити.

P.S. Тільки б не вирішили назначити чергового псевдорозвідника-інфоцигана з п*здежом про 2-3 тижні, за якого падінням морального стану ми розплачуємось і сьогодні.