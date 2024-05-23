Прошли два года и восемьдесят девять дней войны. Сегодняшние карты ISW ничего нового не показывают и, в этом смысле, россиян, вроде, удалось остановить. Хотя на харьковском направлении бои продолжаются, но уже практически без каких-то заметных для россиян успехов.

Более того: если верить некоторых российским (!) военкорам, то ВСУ на том же, например, харьковском направлении уже начали наносить противнику такой ущерб, что не сегодня - завтра могут сами перейти в наступление. Но это пока - всего лишь сообщения из интернета. Сколько в них правды - неизвестно.

Равно как и в заявлении российского Минобороны о том, что российские войска заняли Клещеевку, что южнее Бахмута. В сентябре прошлого года ВСУ отбили у них Клещеевку, а вот теперь все вернулось в зад… Но правда это или нет - поди, знай…

Сегодня Швеция сообщила, что приняла решение оказать Украине военную помощь в размере 8 млрд. евро в течении трех лет. Это довольно много для такой небольшой страны как Швеция.

Также давеча несколько американских конгрессменов (включая, кстати, и спикера Джонсона!) обратились к Белому Дому и Пентагону с призывом снять вето на использование Украиной американского оружия по целям на территории России.

Мне как-то неловко впадать в восторг от перспективы отмены этого запрета и неизбежных в связи с этим обстрелов российской территории (с неизбежными же сопутствующими потерями среди мирного населения), но, тем не менее, я признаю, что с военной точки зрения это, конечно, был бы справедливый шаг, уравнивающий шансы сторон.

Но главной сегодняшней новостью я бы назвал сообщение Минобороны Великобритании, что по данным их разведки Китай начал (или вот-вот начнет) поставки летального оружия России. Это новость подтверждают и из Вашингтона.

Косвенно, об этом же говорил во вторник, 21 мая, в эфире телемарафона командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4 бригады НГУ Рубеж Андрей Отченаш.

По его словам, в последнее время россияне совершенствуют свои дроны, чтобы преодолевать украинские системы радиоэлектронной борьбы. К тому же россияне имеют в десять раз больше дронов по сравнению с ВСУ, потому что получают комплектующие от Китая.

Так что все, кто смеялся над визитом Путина в Китай (включая меня) и издевался над соглашениями о "больших кошках" и топинамбуре - могут почитать еще раз сообщение Минобороны Великобритании и в который уже раз удостовериться в том, что борьба предстоит серьезная, долгая и очень кровавая.

Еще вчера я писал о том, что резервы Путина близки к истощению и ему нужно крепко подумать за счет чего он может совершить рывок. И вот вам пожалуйста, плод его размышлений: Китай начал поставки оружия России.

Это, конечно, не приговор. Но если Си Цзиньпин серьезно начнет помогать Путину в этой войне, то Западу потребуется совершенно другой уровень мобилизации своих возможностей, чтобы противостоять такому альянсу.

Надеюсь, что Запад уже осознал ту угрозу, которую представляет для него подобный военный союз Китая и России и сделает правильные выводы.

Слава Украине!🇺🇦

Сегодня, 22 мая, правительство Норвегии признало государственность Палестины. Аналогичное решение скорее всего примут Ирландия и Испания, сообщили главы правительств стран Саймон Гаррис и Педро Санчес. В ответ министр иностранных дел Израиля Израэль Кац отозвал послов из Норвегии и Испании.

А в секторе Газа изральские военные сначала отобрали оборудование для сьемок у репортеров Associated Press (под предлогом того, что они давали контент в том числе и запрещеной в стране Аль Джазире), но потом, после начавшегося скандала, вернули. Как то все неказисто получилось… Такие дела….