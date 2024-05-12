Обстановка по российскому наступлению в Харьковской области 1.00 12 мая

Российские войска образовали два плацдарма в Харьковской области вдоль границы. Глубина продвижения противника невелика, составляет до 5-6 км, но фронт наступления россияне расширили. В общей сложности за двое суток враг захватил около 100 квадратных километров пограничной полосы вдоль границы.

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Перший напрямок просування противника під Харковом - гряда висот в районі сел Липці, Тернове, Стариця.

Другий напрямок просування противника - місто Вовчанськ. Ворог вийшов безпосередньо на околиці Вовчанська, це приблизно 5 км від державного кордону.

Задум російського командування очевидний:

1. Скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу.

2. Вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для створення буферної зони, щоб створити плацдарм для подальших наступальних дій в районі Харкова.

3. У випадку успішного просування та закріплення - створити плацдарми для атаки в глибину, в першу чергу на напрямку Вовчанська, для охоплення нашого купʼянського угруповання.

Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів.

Тим не менше, російські війська просуваються повільно, і не намагаються прорватись великими силами на якійсь вузькій ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті і точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони, там, де вона організована.

Українські війська також діють розсереджено на широкому фронті. Ситуація складна, ворог володіє тактичною ініціативою.

Але наш фронт посилюється. Є проблеми в управлінні, в організації на рівні вищого командування адже далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Все намагаються зараз виправляти.

Загрози наступу на Харків на даний момент нема, ворог достатньо далеко, його сили обмежені, просування швидкого нема. Подальше просування ворога залежить від того, наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві.

Але противник перевіряє дильність нашої оборони, і має можливість маневрувати резервами, і загрозу ні в якому разі не можна недооцінювати.