Наступление ВСУ на Курщине не остановлено, начинается битва за следующий большой поселок – Bild

Несмотря на заявления российских властей о том, что украинское наступление в Курской области якобы остановлено, появляется все больше доказательств противоположного. В частности, сейчас начинается битва за следующий большой российский поселок – Корнево – в 19 км от границы.

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Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Отмечается, что утром 20 августа один из российских Telegram-каналов появилось видео, на котором подразделения ВСУ действуют в 300 метрах от въезда в Корнево.

На записи четыре украинских автомобиля попали под обстрел. Эти кадры подтверждают, что начались бои за Коренево, к которому ВСУ подбирались несколько дней, пишет издание.

Репке считает, что потеря этого поселка городского типа для репутации Владимира Путина будет еще хуже потери Суджи – ведь здесь уже нельзя будет сослаться на внезапность нападения и неподготовленную оборону.

"Через две недели боев в Курской области российская армия приведена в боевую готовность и перебросила в регион тысячи солдат как подкрепление. В этой ситуации проиграть украинскому экспедиционному корпусу было бы страшным позором для российского военного руководства", – считает эксперт.

В материале говорится, что украинские войска продвигаются также по другим направлениям. В частности, к северо-востоку от Суджи после упорных боев украинские войска взяли под контроль село Мартыновка, расположенную на трассе Р200, ведущей в Курск.

Известно, что Мартыновку обороняли чеченские подразделения, село было важно как исходный пункт для потенциального контрнаступления на Суджу. В настоящее время эта опасность для ВСУ стремительно уменьшается.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Через две недели после начала операции на Курщине шок российских "элит" постепенно начал отступать, в Москве осознали, что "ситуация" на Курщине растянется по меньшей мере на несколько месяцев. Теперь пропагандистская машина РФ пытается убедить население России, что происходящее является частью "новой нормальности".

– Накануне Репке сообщил, что украинские силы приближаются к стратегическому успеху на реке Сейм на севере Глушковского района Курской области. Там они могут оцепить до трех тысяч российских военных.

– В ISW отметили, что украинские силы в Курской области РФ продолжают брать под контроль новые территории и уничтожать российские понтонные переправы еще до того, как россияне наведут их. Тем временем, Москва вместо эффективной реакции на наступление Украины на Курщине продолжает усиливать бюрократизацию и умножать структуры, во многом дублируют друг друга.

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