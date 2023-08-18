Наступление ВСУ уникально: майор Гетьман объяснил важный нюанс

Украинские Силы обороны проводят успешные наступательные действия в условиях, когда уступают российской оккупационной армии по показателям численности и обеспеченности. Согласно военной науке, это невозможно, поэтому речь идет об уникальной ситуации.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Наступление происходит настолько быстро, насколько это возможно, подчеркнул он.

"Имея меньшее количество живой силы, меньшее количество техники, артиллерийских систем, снарядов, имея меньше всего, чем есть у врага, мы все равно продвигаемся и при этом несем потери в десятки раз меньше, чем несет враг", – заявил ветеран войны.

Гетьман добавил, что вряд ли еще какая-нибудь армия мира была бы способна на это. "Я не уверен, что любая армия в мире могла бы предпринимать наступательные действия – имея всего меньше, не имея господства в воздухе", – сказал он и подчеркнул, что разговоры о "медленном" наступлении ВСУ являются кремлевскими нарративами. "Чтобы убедить наших партнеров, что нашей стране помогать не стоит, мол, видите ли, они не так быстро продвигаются".

Говоря о текущем этапе наступления, он сообщил, что оно сосредоточено на трех направлениях – Бердянском, Мелитопольском и Волновахском.

"Где именно будет главный удар, будет ли сразу три главных удара – это знает только наш Генеральный штаб. Но принципиально то, что россияне не способны удержать весь этот участок фронта, если будет наступление на трех направлениях. На одном из них точно будет прорыв линии обороны врага", – спрогнозировал он.

Полную версию интервью с Алексеем Гетьманом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по сообщению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинская армия проводит наступательную операцию и имеет успех на отдельных участках фронта. В то же время украинские защитники эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.