'Насыпали оккупантам!' Воины ВСУ показали, как уничтожили склад БК врага. Видео

Оккупационная армия России на фронте в Украине ежедневно теряет свою военную технику и склады с боеприпасами. Воины приграничного загона "Kvazar" показали, как "насыпают" российским оккупантам на передовой.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" в воскресенье, 1 октября. На кадрах показано, как у врага стало на склад боеприпасов меньше (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россияне спрятали свои запасы боекомплекта прямо недалеко от жилых домов в одном из украинских населенных пунктов. Спустя несколько минут после того, как украинские воины засекли склад БК оккупационных войск России, он загорелся и начал детонировать.

Видео дня

"Пограничный отряд "KVAZAR" насыпает оккупантам", – говорится в сообщении.

Напомним, что с 25 сентября по 1 октября воины Сил обороны отминусовали у армии РФ как минимум 9 складов с боеприпасами. Кроме того, было зафиксировано 12 попаданий украинских военных в базы, штабы и командные пункты врага. "Бавовна" посетила вражеские войска в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на южном направлении уничтожили 20 единиц техники российских оккупантов. Среди прочего россияне не досчитались комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

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