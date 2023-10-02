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"Насыпали оккупантам!" Воины ВСУ показали, как уничтожили склад БК врага. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
774
'Насыпали оккупантам!' Воины ВСУ показали, как уничтожили склад БК врага. Видео

Оккупационная армия России на фронте в Украине ежедневно теряет свою военную технику и склады с боеприпасами. Воины приграничного загона "Kvazar" показали, как "насыпают" российским оккупантам на передовой.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" в воскресенье, 1 октября. На кадрах показано, как у врага стало на склад боеприпасов меньше (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россияне спрятали свои запасы боекомплекта прямо недалеко от жилых домов в одном из украинских населенных пунктов. Спустя несколько минут после того, как украинские воины засекли склад БК оккупационных войск России, он загорелся и начал детонировать.

"Насыпали оккупантам!" Воины ВСУ показали, как уничтожили склад БК врага. Видео
"Насыпали оккупантам!" Воины ВСУ показали, как уничтожили склад БК врага. Видео
Видео дня

"Пограничный отряд "KVAZAR" насыпает оккупантам", – говорится в сообщении. 

"Насыпали оккупантам!" Воины ВСУ показали, как уничтожили склад БК врага. Видео

Напомним, что с 25 сентября по 1 октября воины Сил обороны отминусовали у армии РФ как минимум 9 складов с боеприпасами. Кроме того, было зафиксировано 12 попаданий украинских военных в базы, штабы и командные пункты врага. "Бавовна" посетила вражеские войска в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, а также во временно оккупированном Крыму.

"Насыпали оккупантам!" Воины ВСУ показали, как уничтожили склад БК врага. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на южном направлении уничтожили 20 единиц техники российских оккупантов. Среди прочего россияне не досчитались комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

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