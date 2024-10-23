'НАТО и страны G7 должны противостоять этому': министр обороны Британии шокирован переброской войск КНДР на войну с Украиной

С высокой вероятностью из КНДР в Россию началось перемещение северокорейских военнослужащих для помощи Москве в ее войне против Украины. НАТО и страны G7 должны противостоять этому агрессивному альянсу.

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Об этом 22 октября заявил министр обороны Великобритании Джон Гили. Он представил в Палате общин Соединенного Королевства обновленную информацию о ситуации в Украине.

Руководитель британского МО сказал, что эта "безрассудная" ситуация "вызывает шок".

"В рамках нового тревожного развития событий, сейчас с высокой вероятностью начались перемещение и развертывание сотен военнослужащих боевых подразделений из Северной Кореи в Россию. Северокорейские солдаты поддерживают агрессивную войну России на европейской земле – это одновременно и вызывает шок, и является безрассудным", – сказал он.

КНДР уже отправляет для российской оккупационной армии боеприпасы и оружие, что является прямым нарушением многочисленных резолюций ООН.

"И это развивающееся военное сотрудничество между Россией и КНДР имеет серьезные последствия для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Оно представляет собой более широкий растущий агрессивный альянс, которому НАТО и страны G7 должны противостоять", – уверен Гили.

Как писал OBOZ.UA:

– Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что первые северокорейские военные могут прибыть в Курскую область РФ уже 23 октября.

– У Украины есть информация, что Россия может готовить для войны на своей стороне два подразделения военных из КНДР, возможно, даже две бригады по 6 тысяч наемников. Это вызов, "но мы знаем, как на него ответить", заявил 22 октября президент Владимир Зеленский.

– В то же время представитель Северной Кореи в ООН заверял, что его страна якобы не отправляла военнослужащих для участия в войне на стороне России. Мол, сообщения о переправке военного контингента КНДР в зону боевых действия являются "безосновательными слухами".

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