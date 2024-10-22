"Знаем, как на этот вызов ответить": Зеленский рассказал, что известно о подготовке подразделений КНДР для войны в Украине

У Украины есть информация, что Россия может готовить для войны на своей стороне два подразделения военных из КНДР, возможно, даже две бригады по 6 тысяч наемников. Это вызов, "но мы знаем, как на него ответить", заявил президент Владимир Зеленский.

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Об этом он сказал в обращении к гражданам вечером во вторник, 22 октября. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Офиса президента в YouTube.

Глава государства сообщил, что во вторник главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский представил несколько докладов относительно ситуации на фронте и перспектив на ближайшее время.

"В частности, мы располагаем информацией о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры. Все партнеры", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил тех иностранных лидеров, которые осудили присоединение Северной Кореи к войне.

Президент отметил: хотя и в Пхеньяне, и в Москве не считают людей и не ценят человеческие жизни, цивилизованный мир заинтересован в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. "Поэтому мы вместе должны остановить Россию и ее сообщников", – призвал лидер государства.

"Если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит давления на этот режим точно недостаточно. И если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, действительно помогает [Владимиру] Путину воевать. Преступников нужно останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами", – добавил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– В Южной Корее считают, что за помощь в войне против Украины страна-террорист Россия может предоставить Северной Корее ядерные технологии в сфере вооружений. Также Пхеньян ждет от Москвы финансовой помощи.

– Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке РФ, чтобы воевать против Украины.

– Соединенные Штаты пока что не отличились четкой реакцией на ситуацию. 21 октября советник Белого дома Джон Кирби сказал, что они изучают сообщения о возможной переброске северокорейских военных и ведут консультации с союзниками и партнерами.

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