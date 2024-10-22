'Вместе с союзниками изучаем ситуацию': в США отреагировали на возможное опрокидывание военных из КНДР на войну в Украине

Соединенные Штаты изучают сообщения о возможном перебрасывании северокорейских военных в Россию с целью их потенциального вовлечения в войну против Украины. США ведут консультации с союзниками и партнерами по этому поводу.

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Об этом рассказал советник Белого дома Джон Кирби в понедельник, 21 октября, во время онлайн-брифинга. Его цитирует "Голос Америки".

По словам Кирби, подтверждение участия северокорейских военных на стороне России в войне против Украины может означать опасное развитие событий.

"Мы, безусловно, продолжаем изучать эти отчеты, мы также говорим с нашими союзниками и партнерами о том, что они говорят по этому поводу. Если это правда, что солдаты КНДР едут туда, чтобы присоединиться к войне против Украины, это, безусловно, будет означать опасное и очень тревожное развитие событий", – сказал представитель администрации США.

Он отметил, что в ближайшие дни Соединенные Штаты обнародуют информацию об этом.

Кирби также подчеркнул, что если информация подтвердится, это будет указывать на то, в каком отчаянии находится российский диктатор Путин, а также насколько растет уровень изоляции вокруг его режима, что он вынужден обращаться за помощью в КНДР.

"Что это говорит об изоляции России? Я думаю, что все это доказывает, что Путин становится все более отчаянным и все более изолированным на мировой арене", – сказал Кирби.

Советник Байдена отметил, что россияне в последнее время теряют на поле боя более 1,2 тысяч военных ежедневно убитыми и ранеными. И это, по его словам, историческое количество.

"И все это ради того, чтобы реализовать обезображенную и извращенную идею, отрицающую право Украины существовать как суверенное государство", – подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, о том, чем грозит Украине первая волна северокорейских военных, и как это может повлиять на поле боя, читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Как сообщал OBOZ.UA:

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На прошлой неделе разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций.

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