НАТО контактировало с Шойгу из-за ядерных рисков бунта Пригожина – La Repubblica

НАТО контактировало с министерством обороны России из-за ситуации, повлекшей за собой бунт наемников "Вагнера". Североатлантический альянс пошел на такой шаг из-за риска полной бесконтрольности в Москве и угрозы ядерной аварии.

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Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica. Представители альянса связывались с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Так, Атлантический альянс и канцелярии европейских стран выразили тревогу и обеспокоенность по поводу мятежа "вагнеровцев" во главе с их лидером Евгением Пригожиным. В частности, в этих событиях члены НАТО видели риск нестабильности и полной бесконтрольности в Москве, который мог привести к дальнейшей эскалации ситуации.

"Мы должны избегать риска эскалации. Предотвратить ядерную аварию", – отметили в Брюсселе.

По данным газеты, в разговоре внимание НАТО было сосредоточено на более чем 1,4 тысячи ядерных боеголовок, которые готовы к немедленному применению.

Напомним, накануне Евгений Пригожин с наемниками ЧВК "Вагнер" утром "захватили" Ростов, прошли Воронежскую область и дошли до Ельца в Липецкой области. Там провозглашенный "поваром Путина" поход на Москву был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые штабы" вроде бы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером "вагнеровцы" во главе с Пригожиным свернули военную технику и покинули Ростов.

Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь.

Правда, заявления о "взаимновыгодных договоренностях" и "избегании кровопролития" выглядят несколько странными на фоне сообщений о том, что "вагнеровцы" за сутки уничтожили самолет и 6 вертолетов с экипажами. В общей сложности было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов ВКС РФ. Также стало известно, что в самолете находилось десять российских военных.