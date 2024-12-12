НАТО может разместить термоядерную бомбу В-61 в Украине или Польше – National Interest

НАТО якобы может разместить в Украине или в соседней Польше "настраиваемую" термоядерную бомбу в ответ на запуск Россией баллистической ракеты средней дальности, которая может нести ядерный заряд (в РФ ее называют "Орешник"). Речь идет о термоядерной бомбе B-61.

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Об этом в колонке для американского журнала The National Interest (NI) написал экс-сотрудник Конгресса США и геополитический аналитик Брэндон Вайхерт. Это вооружение способно выдерживать сверхзвуковой полет и пробивать грунт для подрыва укрепленных конструкций.

В прошлом году бывшее правительство Польши заявило о своей готовности стать страной, разделяющей ядерное оружие в рамках НАТО. Варшава сделала такое заявление в ответ на то, что РФ пригрозила разместить баллистические ракеты средней дальности или нестратегическое ядерное оружие в Беларуси.

Польша тогда отметила, что она открыта для того, чтобы сделать свой флот боевых самолетов F-35 Lightning II способным нести ядерные бомбы B-61.

Вайхерт допускает возможность размещения Штатами такого оружия и в Украине, "особенно с учетом решения американцев позволить использовать свои ATACMS против России".

"Независимо от того, какая европейская страна "станет ядерной", будь то член НАТО Польша или Украина, больше нельзя игнорировать перспективу того, что ядерный джинн скоро вылетит из бутылки в Восточной Европе. Хотя есть много другого, более мощного ядерного оружия, которое можно было бы передать полякам или украинцам, ядерные бомбы B-61, вероятно, являются лучшим выбором (особенно для Польши)", – пишет автор.

Отмечается, что B-61 на протяжении десятилетий играли ключевую роль в оборонной политике НАТО. Их можно запускать с дальнего ядерного бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, F-15E и F-35. Бомбы называют "настраиваемыми", поскольку мощность взрыва можно регулировать от 0,3 до 360 килотонн.

Кроме того, корпус В-61 выдерживает сверхзвуковые скорости полета, а сами бомбы благодаря способности пробивать грунт могут использоваться как противобункерные.

Последняя модификация B61-13 – это гравитационная бомба в 24 раза мощнее тех, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZ.UA, представители пяти государств, официально владеющих ядерным оружием, провели встречу в Дубае, где обсудили ядерные доктрины стран. В переговорах приняли участие представители США, Британии, Франции, Китая, и РФ.