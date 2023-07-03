НАТО не может позволить России победить в Украине, иначе нестабильность только усилится, – адмирал Роб Бауэр

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс несет риски, поставляя Украине оружие, и осознает их, однако не прекратит оказывать помощь ВСУ. В противном случае международное сообщество проиграет России, которая питает амбиции континентального гегемона, и полномасштабная война выльется на территории других европейских государств.

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Об этом американский военный заявил во время выступления перед журналистами в штаб-квартире НАТО, передает Укринформ. По его словам, если Украина проиграет эту войну, это будет только началом еще большей нестабильности.

"Москва хочет вернуть назад свое влияние, к границам 1997 года, включающим три страны Балтии, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию. Это для нас неприемлемо. Мы должны осознать: эта война не только об Украине. Речь идет о гораздо большем. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо, поскольку мы не можем позволить России победить", – указал Бауэр.

Он также отметил, что в некоторых видах боеприпасов иностранные союзники Киева переживают дефицит и нехватку, однако в их ответственности находится пополнение запасов всех видов вооружений, необходимые для украинской армии. О каких именно компонентах вооружения идет речь, адмирал предпочел воздержаться от комментариев.

"Мы продолжаем рассматривать Россию как серьезную угрозу в морском и особенно военно-воздушном пространстве. Они также имеют большие возможности в космосе и на уровне ядерных сил", – обозначил представитель НАТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бауэр также оценил контрнаступательную операцию Украину. По его мнению, даже начальная фаза освобождения территорий Украины представляет для ВСУ большую сложную задачу, поэтому Запад не должен отходить от своих установок помощи украинской армии.

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