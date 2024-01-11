НАТО предоставит Украине в 2024 году 'миллиарды евро дополнительных возможностей', – Столтенберг

Союзники по НАТО на встрече с Украиной вновь заверили, что продолжат оказывать стране "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. В частности, члены НАТО планируют предоставить Украине в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

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Соответствующее заявление на конференции НАТО озвучил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг. Украину на встрече представляли командующий ВВС Киева генерал-лейтенант Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев.

"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные удары по гражданскому населению Украины, в том числе с использованием оружия из Северной Кореи и Ирана. Поскольку Москва усиливает удары по украинским городам и гражданскому населению, союзники по НАТО усиливают противовоздушную оборону Украины", – отметил Столтенберг.

Ранее президент Зеленский сказал, что ожидает от саммита НАТО принятия оборонных и политических решений. Относительно обороны он подчеркнул именно усиление нашей противовоздушной обороны. Относительно политических решений, по его словам, "хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL, государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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