НАТО создало центр защиты морской инфраструктуры из-за угрозы диверсий России: подробности

В пятницу, 16 июня, НАТО запустило новый центр защиты подводных трубопроводов и кабелей с целью предотвращения возможных диверсий со стороны России. Соответствующее решение было принято министрами обороны стран альянса.

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Об этом сообщает издание AP. Центр будет расположен в Лондоне в Нортвуде – на северо-западе города.

"Угроза растет, – ответил журналистам генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вирманн, возглавляющий специальную группу, занимающуюся этим вопросом. – Российские корабли активно картографировали нашу критическую подводную инфраструктуру. Нарастает обеспокоенность, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критическую инфраструктуру пытаясь нарушить жизнь Запада".

По заявлению Вирманна, для обеспечения функционирования нового центра, члены НАТО приняли решение о создании сети критически важной подводной инфраструктуры. Эта сеть будет объединять представителей НАТО, членов Североатлантического союза и частного сектора.

"Это поможет улучшить обмен информацией о новых рисках и угрозах", – добавил он.

После взрывов на газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре 2022 года вопрос подводной безопасности стал активно обсуждаться европейскими странами. Группы специалистов из Швеции, Дании и Германии продолжают расследование, направленное на установление виновных во взрывах в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что Байден и его команда ведут горячую дискуссию с союзниками относительно сроков вступления Украины в НАТО. Эти дебаты могут повлиять на позиции партнеров в преддверии ключевого саммита.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 г. должен дать Украине четкий сигнал относительно членства.

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